En las redes sociales se ha hecho viral, el momento en que la primera dama, Jill Biden, saludó a Doug Emhoff, esposo de la vicepreseidenta Kamala Harris, con un beso en los labios, cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, iba a ofrecer su segundo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

En el audiovisual se ve cuando la primera dama entra a las gradas principales del Congreso antes del discurso de su esposo y se abre paso hacia Emhoff para saludarlo.

Luego de tomarse de la mano y besarse, Jill Biden se sentó al lado del esposo de Harris.

Nadie en las inmediaciones pareció desconcertado ante el peculiar gesto.

La respuesta de Kamala Harris

«Bueno yo no he visto el video, no sé, pero yo sé que la primera dama y el segundo caballero (Doug Emhoff) están trabajando arduamente con lo que estamos haciendo con mi esposo contra el antisemitismo», dijo Kamala sobre lo sucedido en una entrevista.

«Pero la primera dama y el segundo caballero de verdad de verdad se preocupan por muchas personas que son pasadas por alto y no se representan», añadió antes de finalizar la intervención.