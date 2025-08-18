El impacto de las acciones del coronel PN en Villa Riva

El impacto de las acciones del coronel PN en Villa Riva

Nueva York. Las acciones que viene desarrollando a favor de la comunidad el teniente coronel de la Policía Nacional, Jorge Soto, de puesto en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, es para un mayor apoyo de parte de los residentes de la comarca.

El criterio es de decenas de villarivenses residentes en esta ciudad, que mediante documento de prensa sostienen que las medidas que vienen ejecutando los uniformados en su pueblo se están reflejando para bien de familiares, amigos y relacionados suyos.

«Estamos hablando de más orden, seguridad, tranquilidad, respeto y los servicios policiales a la población de manera rápida y efectiva», sostienen.

Precisan sobre la ocupación de armas de alto calibre, municiones y otros objetos comprometedores, durante un allanamiento realizado la semana pasada en el municipio Arenoso, mediante la orden judicial número 2025-AJ0050393, ejecutada en la vivienda de un ciudadano identificado solamente como Lande.


Allí se ocuparon dos fusiles calibre 5.56mm, uno marca Ruger con serie número 185130531 y otra marca Adams ARMS, modelo AA-15, con serie número AA0008945, ambos de color negro y con sus respectivos cargadores.

Lee más: Comunidad en NY lucha por finalizar construcción de hospital Villa Riva

También una pistola no letal de fogueo, marca Smith & Wesson, color arena con negro, numeración 21S11588, tres cargadores para pistolas, uno marca Glock 45mm, otro 9mm y uno 32mm, una caja con 50 capsulas 9mm, de la marca Magtech.

Además, el coronel Soto ejecutó recientemente operativos preventivos en los sectores de Villa Riva, identificados como Rabo de Chivo, Vista Al Valle, Barrio México, Los Jardines, Madeja y Los Espinolas I, ocupando 224 celulares, 23 tabletas, 11 computadoras portátiles, y una gran cantidad de repuestos y accesorios para equipos tecnológicos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
«La medicina preventiva es mejor que la curativa», sostienen los villarivenses.

Exhortaron al alto oficial no bajar la guardia con los ruidos de los motoristas con mufflers alterados, provocando ruidos estruendosos y que mantenían la población en zozobra, pero inició la incautación de los mismos y sus propietarios eran apoderados de una «mandarria», para su destrucción por parte de ellos mismos, luego adaptándole el mufflers normal.

La población se siente tranquila, duermen sin sobresaltos, sustos, ni despertar repentinos a causa del ruido ensordecedor, ni calibrar a cualquier hora del día que cometían los motoristas, les han manifestado familiares suyos en Villa Riva.

Entre los firmantes figuran Clemente Suárez, Kelvin Adames, Francisco Rivera, Isabel de Mejía, Pablo Rodríguez, Mélida Reyes, Rodolfo Guzmán, Wilson Mercedes, Marcos Crucey, Israel Luna, Andrea de Bobadilla, Andrés Sierra, Emilio Sambrano, Stalin Domínguez, Danilo Cepeda, Milcíades Liberato, Joaquín López, y Nancy Contreras, y entre otros.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

El impacto de las acciones del coronel PN en Villa Riva
El impacto de las acciones del coronel PN en Villa Riva
18 agosto, 2025
Coronel termina misión ante Colegio de Defensa en EE.UU.
Coronel termina misión ante Colegio de Defensa en EE.UU.
4 julio, 2025
Muerte del coronel Matías Frías Candelario: qué ocurrió y qué dice los que lo conocieron
Muerte del coronel Matías Frías Candelario: qué ocurrió y qué dice los que lo conocieron
5 junio, 2025
Fallece el coronel Matías Frías, director regional de la PN en San Cristóbal
Fallece el coronel Matías Frías, director regional de la PN en San Cristóbal
5 junio, 2025
MP recurre en casación sentencia que redujo condena a un coronel
MP recurre en casación sentencia que redujo condena a un coronel
2 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo