El incendio forestal en Chile arrasa cerca de 200 viviendas

Helicópteros forestales descargaron miles de litros de agua sobre barriadas humeantes de la parte alta del puerto de Valparaíso para sofocar los incendios forestales que entre el martes y ayer arrasaron con unas 200 viviendas sólidas y de madera, informó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Decenas de habitantes de los cerros Rocuant y San Roque escarbaban entre las ruinas de las que fueron sus viviendas, y desesperados pedían palas, máscaras, guantes y agua para asegurarse de que un rebrote entre los restos humeantes no reavive las gigantescas llamas que se llevaron sus casas.

El balance preliminar de las autoridades fue de más de 150 viviendas destruidas, señaló Blanquel, quien calificó la situación de “compleja” y reiteró que “hay indicios de que (los incendios) podrían ser intencionales”.

Intencional Más tarde el ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que habría más de 200 casas afectadas y más de 1,000 damnificados. La autoridad llamó repetidamente a los vecinos “a denunciar cualquier conducta sospechosa”. Agregó que el gobierno presentará querella criminal debido a “los indicios de intencionalidad” del fuego.

Ricardo Toro, director de la Oficina Nacional de Emergencia, explicó que el incendio en la parte urbana está circunscrito” y en la parte forestal, “sigue activo”. Valparaíso se caracteriza por tener vientos que cambian en cuestión de segundos y avivan los incendios.

Un par de incendios forestales estallaron uno tras otro el martes al atardecer y, al amanecer de ayer avanzaron sobre barriadas de los cerros Rocuant y San Roque, destruyendo más de 120 viviendas ubicadas en la parte alta y en las quebradas de los cerros. No se ha informado de víctimas.

Falta de agua “Acá no hay grifos y las casas se quemaron sin que nadie pudiera hacer nada… se quemó mi casa y la de mi sobrina, que la había inaugurado hace un mes”, relató César, un vecino que se identificó solo por su nombre de pila.

Fuertes ráfagas de viento avivaron las llamas que saltaron de un lado a otro de las calles, dejando sólo escombros y humaredas. Las autoridades del puerto creen que los incendios fueron intencionales.

Las barriadas de la parte alta y de las quebradas de los cerros afectados nacieron de ocupaciones ilegales de terrenos. Algunas no poseen agua corriente ni alcantarillado y son abastecidas por camiones cisterna un par de veces por semana.

Focos activos. En Chile hay 16 incendios forestales, de los cuales tres están activos, 12 controlados y uno fue extinguido, informó Toro. Valparaíso ha registrado el último mes varios incendios forestales, durante la peor sequía que afecta Chile desde que se mantienen registros.

El peor siniestro se registró en abril de 2014, cuando murieron 15 personas, 2,200 viviendas fueron arrasadas y más de 10.000 fueron desplazadas.

Inversión. A comienzos de octubre el Gobierno de Chile anunció una inversión de 120,000 millones de pesos (unos 165 millones de dólares) en un plan para la prevención y el combate de los incendios forestales que se esperaban con la llegada del verano en el contexto de la peor sequía de los últimos 60 años en el país.