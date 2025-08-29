El inestable clima del fin de semana: vaguada, sol, onda tropical y más

El clima este fin de semana en República Dominicana estará marcado por lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad advirtió que esto se debe a la interacción de la vaguada en los niveles altos de la troposfera con la aproximación de una onda tropical, que a partir del mediodía de este sábado generarán aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre localidades de Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Azua, Dajabón y Santiago Rodríguez, entre otras aledañas.

En sectores de Monte Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana, se producirán algunos chubascos locales (lluvias pasajeras) con tronadas aisladas, especialmente en horas de la tarde.

El domingo, Indomet señaló que se establecerá un patrón atmosférico seco y estable en gran parte de las provincias del país, como resultado del alejamiento de la vaguada y la incidencia de un sistema anticiclónico que limitará las formaciones de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones importantes, prevaleciendo un cielo mayormente soleado y poco nuboso.

No obstante, la entidad del clima indicó que en horas de la tarde, el calentamiento diurno y la orografía local, podrían originar leves aumentos de la nubosidad con chubascos y posibles tronadas en poblados de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

