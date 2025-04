El insider de la MLB Mike Rodríguez revela diagnóstico de cáncer de colon

El reconocido periodista e insider de la Major League Baseball (MLB), Mike Rodríguez, compartió hoy una noticia sobre su estado de salud con sus seguidores. A través de sus redes sociales, Rodríguez informó que le fueron encontrados pólipos cancerosos en el colon, aunque destacó que fueron detectados a tiempo y podrán ser removidos.

«Amigos y amigas que por años me siguen, me siento en la obligación de decirles, como parte de mi familia que son, que hoy me encontraron pólipos de cáncer en el colon. Lo bueno de esto es que llegué a tiempo y me lo pueden remover, pero es algo que me asusta y que sé que, en el nombre de Dios, estaré bien. Gracias siempre por su apoyo. #FuckCancer», expresó en su publicación.

LEA: Cáncer de colon: cómo es el test simple y con el que se podría evitar la colonoscopia

El periodista no ofreció más detalles sobre su tratamiento, pero dejó claro su optimismo y fe en su recuperación. Su mensaje también resalta la importancia de la detección temprana del cáncer de colon, una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, tiene altas tasas de tratamiento exitoso.

La noticia ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, con múltiples mensajes de apoyo de seguidores, colegas y figuras del ámbito deportivo.