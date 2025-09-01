El irrespetuoso acto de Luis Suárez en tangana final

  • EFE
El irrespetuoso acto de Luis Suárez en tangana final

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.  

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.  

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.  

Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.   En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió.   “A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, afirmó Mascherano

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

El irrespetuoso acto de Luis Suárez en tangana final
El irrespetuoso acto de Luis Suárez en tangana final
1 septiembre, 2025
 Leo Messi liderará este domingo al Inter Miami en la final de la Leagues Cup
 Leo Messi liderará este domingo al Inter Miami en la final de la Leagues Cup
30 agosto, 2025
Luis Suárez lleva al Inter Miami a ganar sin el lesionado Lionel Messi
Luis Suárez lleva al Inter Miami a ganar sin el lesionado Lionel Messi
21 agosto, 2025
¿Por qué Leo Messi no irá a Juego de Estrellas de MLS?
¿Por qué Leo Messi no irá a Juego de Estrellas de MLS?
23 julio, 2025
Inter Miami toma ventaja ante New York Red Bulls en un duelo vibrante por la MLS
Inter Miami toma ventaja ante New York Red Bulls en un duelo vibrante por la MLS
19 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo