El lado brillante y el lado oscuro del regreso a clases en las escuelas dominicanas

El reloj marcaba las 8:00 de la mañana del lunes y la emoción en los pasillos, la algarabía de los niños y, en la mayoría de los casos, una buena asistencia de estudiantes, se hicieron sentir en el regreso a clases.

Sin embargo, mientras recorríamos distintos centros educativos, quedó en evidencia que no todo fue positivo: la falta de docentes, las dificultades con la electricidad y los problemas de infraestructura siguen siendo obstáculos para la educación dominicana.

El periódico HOY visitó varias escuelas de Santo Domingo y comprobó esa realidad. En la Escuela República de Colombia, por ejemplo, periodistas presenciaron un aula en penumbra: los bombillos se habían quemado y los estudiantes solo contaban con la luz natural que entraba por las ventanas.

A pesar de esto, los niños estaban rebosantes de alegría. Recibieron a los periodistas con una sonrisa, manos en alto y un fuerte “¡biennnn!”, cuando se les preguntó cómo se encontraban.

“Nosotros como centro nos hacen falta algunos docentes, pero hemos asumido el reto. Asimismo, también algunas remodelaciones para el centro, porque no todo es perfecto, pero más adelante vamos a ir viendo cómo se puede trabajar”, explicó Zoraida García Rodríguez, directora de la Escuela Primaria República de Colombia, donde la asistencia rondó el 50% del estudiantado.

La educadora agregó que, ante la falta de maestros, los docentes de aulas han dado apoyo en las áreas necesarias: “Esos maestros que trabajan en aulas van dando soporte en esas áreas”, dijo Rodríguez.

El plantel, aunque pintado y remozado recientemente, todavía enfrenta carencias. “Algunas filtraciones que tiene el centro, algunos problemitas de electricidad, pero ya eso se va a ir trabajando sobre la marcha”, detalló la directora.

En la Escuela República Dominicana, ubicada en el sector de Villa Juana, la matrícula es de 1,100 alumnos y este lunes asistieron casi a totalidad. “Uno siempre empieza emocionado porque esa misma emoción se les inserta a los muchachos; ellos también han venido con mucha motivación”, expresó Junior Beliar Peralta, director de la institución.

Peralta señaló que los principales retos son la falta de condiciones del patio, el deterioro de una pared que amenaza con colapsar y el lodazal que se forma cuando llueve: “Esas son cosas que nos preocupan porque si la pared cae, puede afectar la casa de Inicial. Hemos mandado comunicaciones, pero todavía no nos han dado respuestas”, afirmó.

Mientras tanto, la medida adoptada ha sido restringir el área para que los niños no pasen y, en caso de lluvias, prohibir el recreo en el patio: “Cuando llueve ellos se quedan aquí adentro porque el patio es un desorden”.

En contraste, la Escuela Primaria Fidel Ferrer tuvo un arranque a clases más positivo. Su directora, Amarilis Camarena, informó que recibieron 478 de los 520 estudiantes matriculados. “Las expectativas siempre son altas: seguir recibiendo el apoyo de nuestras autoridades y de las familias para tener un año exitoso”, señaló. Camarena destacó que el Ministerio de Educación entregó a tiempo los libros y la utilería escolar.

Preparativos en los centros

Los directores explicaron que, previo al inicio de clases, realizaron trabajos de limpieza, pintura, reparación de baños y formación de los docentes. En la República Dominicana, por ejemplo, se remozaron las áreas comunes y se reparó el 80% de los baños.

En la Fidel Ferrer, los maestros fueron preparados con nuevas metodologías de enseñanza, como el enfoque STEAM, impulsado por el Ministerio de Educación.

Padres satisfechos

Los padres también compartieron sus impresiones. Talía Jiménez, madre de una niña de siete años, expresó sentirse feliz con el regreso a clases y la tanda extendida: “Me siento muy emocionada, la niña muy emocionada también y contenta porque al final es una ayuda para los padres que laboramos”.

David Olivo, padre de tres niños de seis, 10 y 11 años, dijo estar satisfecho con la educación que reciben: “Antes los tenía en un colegio, pero desde que me recomendaron esta escuela, super bien”.

Para evitar los tapones, Olivo confesó que tuvo que levantarse más temprano: “Siempre trato de salir un chin más temprano para que los tapones no me cojan desprevenido”.

El tránsito en el regreso a clases

El Gobierno implementó recientemente el plan RD se Mueve con el objetivo de descongestionar el tránsito en Santo Domingo. Una de las preocupaciones de los ciudadanos era precisamente el caos vehicular con el inicio del año escolar.

Consultados por el periódico Hoy, choferes de distintas rutas coincidieron en que el tránsito estuvo relativamente fluido, aunque lo atribuyen a que es el primer día de clases, cuando no todos los estudiantes asisten.

“El primer día va un pequeño porcentaje del estudiantado. Yo no he notado gran diferencia hoy, quizá mañana sí. Tapones normales como siempre en hora pico, quizá mañana cambie”, dijo Osiris Antonio Familia, quien trabaja en la ruta FENATRAPEGO desde 2007.

Guarionex Mora, chofer de la ruta 70 de la Josefa Brea, comentó que cruzó sin mayores dificultades: “En el puente de la 17 siempre se hace tapón y yo crucé normal, no vi tantos”.

