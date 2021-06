El Lápiz Conciente celebra los 99 años de Palín

El artista urbano el Lápiz Conciente celebró hoy los 99 años de su abuela Palín con una fiesta y un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“El Amor por mi vieja es incondicional aunque hoy cumplió sus 99 años aún mantiene su espíritu, ánimo intacto y conserva la capacidad de unificar la familia. De ella heredé el PODER DE CONVOCATORIA 🤣😂… Larga Vida a mi vieja que nos permita tenerla muchos años más, te amamos ❤️ #PalinLove Gracias”, escribió.

Te pudiera interesar: Cantante urbano Maly 8TF lanza su nueva canción «Guapo”

El cantante publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se le observa cantándole feliz cumpleaños a su abuela junto a otros familiares.

Varios de los seguidores del artista inmediatamente externaron sus felicitaciones y mensajes de afecto hacia la cumpleañera.

Sigue leyendo: Lapiz Conciente orientará a los jóvenes

En una entrevista para la Revista Global, el rapero dominicano aseguró que “Palín es una mujer de muchos valores”.

“Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”, destacó el artista.

Hace una semana el Papá del Rap dominicano estrenó la canción “Rico Feo” junto a DJ Scuff, que ya cuenta con casi 3 millones de reproducciones. Está posicionada como número 1 en tendencias de Música en Youtube.

El video del rap se filmó en Santo Domingo Este, República Dominicana, bajo la dirección de Manuel DH & Creador.