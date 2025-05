El legado de Rubby Pérez renacerá. Este lugar será el escenario

La música y el recuerdo de Rubby Pérez vuelven a brillar en los escenarios. Este sábado 24 de mayo, su hija Zulinka Pérez y su esposo Miguel Báez debutarán con su nueva orquesta Zulinka y Miguel en el Maunaloa de Santo Domingo, el mismo lugar donde el legendario merenguero presentó su éxito Tú vas a volar.

Este evento no solo marcará el regreso de la familia Pérez a la música, sino que será un emotivo homenaje a Rubby, quien falleció en la trágica madrugada del 8 de abril en el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

«Ahora yo voy a salir en el Maunaloa», expresó Zulinka, quien promete mantener vivo el espíritu del merengue con una presentación llena de energía y sentimiento.

La agrupación también tiene planes de llevar su música a Venezuela, con presentaciones en el Hotel Hesperia de Valencia el 13 de junio y en el emblemático Poliedro de Caracas el 14 de junio, como parte del espectáculo Merengazo.

Triste recuerdo del yerno de Rubby Pérez

En la emotiva entrevista con Tony Dandrades, el yerno de Rubby Pérez al lado de su esposa, compartió detalles sobre la difícil situación que vivió y cómo ha cambiado su perspectiva de la vida tras el trágico accidente.

«De salud me siento mejor, fue una situación muy difícil. Todavía del pie no me he recuperado», confesó, revelando que aún enfrenta secuelas físicas.

Rubby Pérez

Recordó con dolor aquella noche, describiéndola como «una noche normal, como siempre, muy contentos». Sin embargo, todo cambió en un instante. «Estoy vivo de milagro. Después de eso, yo le he dado valor a las cosas más simples que te puedas imaginar», expresó con profunda reflexión.

Zona cero- Jet Set/ Foto Alexis Monegro La discoteca Jet Set Una noche que se llevó vidas y dejó heridas imborrables: Tragedia en el Jet Set

El vínculo con Rubby Pérez trascendía lo familiar. «Él no veía en mí el esposo de su hija, él veía un hijo más», afirmó, destacando la cercanía que tenían.

En medio del caos, su instinto fue proteger a Rubby Pérez. «Pensé rescatar a Rubby Pérez en todo momento», recordó. Al recuperar la conciencia, solo pudo gritar: «Mi amor, por favor sal, que estoy tapado de escombros».