El llamado de alias Cambita al Gobierno sobre corredor Charles de Gaulle

El presidente del Consorcio Mochotran, Alfredo Pulinario alias “Cambita”, señaló hoy estar en espera de que las autoridades hagan cumplir la ley tras los acontecimientos en el nuevo corredor de la Avenida Charles de Gaulle.

“Estamos esperando que las autoridades del transporte hagan cumplir la ley, nosotros hemos cumplido la ley. De lo contrario solo nos queda un camino, hay cantidad de junta de vecinos que quieren marchar para el palacio protestando por esto”, dijo.

Entrevistado en el programa matutino “Sol de la Mañana”, Cambita aseguró que sin orden por parte del Gobierno no podrán cubrir los gatos del corredor.

“Si el Gobierno esto no le pone orden no vamos a poder cubrir los gastos de los autobuses (…) El Gobierno no ha dado autobuses, nosotros fue que los cogimos a crédito”, puntualizó el reconocido dirigente del transporte y presidente de Mochotran.

Cuestiona que se permita a los llamados “carros de concho” volver a trabajar en la ruta de la Avenida Charles de Gaulle cuando ya el presidente Luis Abinader dejó aperturado el corredor de los nuevos autobuses. Esto como respuesta a que supuestamente el Gobierno para evitar acciones como las de ayer permita a choferes de concho volver a operar las rutas.

“Eso se trajo a través de una compañía (…) Nosotros hicimos el préstamo y lo pagamos nosotros. Al Banco de Reservas”, agregó Cambita sobre los autobuses que son utilizados en el nuevo corredor de la Avenida Charles de Gaulle.

Sobre Juan Hubieres

Alfredo Pulinario alias “Cambita”, manifestó que el interés de Juan Hubieres es de que los corredores sean administrados por cooperativas y no empresas, ya que estas supuestamente serían manejadas por una sola persona.

“Hubieres dice que él quiere cooperativas y no empresas, porque las cooperativas la maneja uno y la empresa no manejan un peso. Lo otro que él dice es que esa empresa no les da oportunidad a todos los miembros, eso es falso”, argumentó Cambita.

Asimismo, desmintió que solo él y su hijo sean los dueños del corredor Charles de Gaulle y que el mismo es operado por un consorcio.

“Él dice, es una falsedad, que el hijo mío y yo somos dueños, ahí hay un consorcio de 10”, expresó el presidente de Mochotran.

Llamado a Luis Abinader

El presidente de Mochotran y operador del corredor Charles de Gaulle, Alfredo Pulinario, llamó al presidente Luis Abinader hacer respetar la ley.

“Yo llamo al presidente de la República que los gobiernos que no hacen respetar la ley es un malestar (…) Los gobiernos cuando intentan reelegirse, sus funcionarios son simpáticos con todo el mundo, quieren complacer a todo el mundo”, refirió.

“Violando la ley. El pueblo está mirando”.