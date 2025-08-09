El llamado de Edesur a residentes de Villa Jaragua: depongan resistencia

  • Hoy
La empresa distribuidora de electricidad observa que no hay reportes ni evidencias de electrocución de ningún animal en la zona.

Edesur Dominicana informó este sábado que ha estado trabajando para convencer a los pobladores de los barrios Brisa y Tunal, del municipio de Villa Jaragua, en Bahoruco, para que depongan su resistencia y normalicen el servicio de electricidad.

La empresa distribuidora de electricida resaltó la importancia de que quienes no tienen normalizado el suministro colaboren para contribuir a eficientizar y dotar de calidad el servicio.

Aseguró que no hay reportes ni evidencia alguna de que un chivo ni ningún otro animal se haya electrocutado al hacer contacto con un cable energizado en la zona.

Edesur afirmó que mantiene su compromiso y desarrolla una labor constante en procura de un servicio eficiente y una acción sostenida en contra de las conexiones ilegales.

