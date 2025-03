El match entre Luis Abinader y Leonel Fernández

El presidente de la República, Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández, se enfrentaron nueva vez por la realización de obras de infraestructuras.

Fernández, reaccionó tras una invitación que le hizo el mandatario de ir a Pedernales para mostrarle «el desarrollo» que ha logrado la provincia en su gestión.

La invitación del mandatario fue en respuesta a las críticas que realizó el exgobernante con relación a lo que consideró poca inversión del gobierno en obras en Santiago.

Según expresaron ambos dirigentes en sus distintas gestiones han impulsado significativamente su avance, sin embargo, cada político lo descalifica al otro.

Lo que dice Leonel Fernández

El líder de la oposición dominicana, Leonel Fernández, reaccionó con determinación a las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, quien había sugerido realizar un almuerzo en Pedernales para mostrar el desarrollo turístico del sur. Fernández, a través de su cuenta en la red social X, no solo reiteró su invitación original para debatir temas nacionales, sino que además amplió la propuesta a un recorrido por todo el país para exponer la realidad que el mandatario parece desconocer.

«Hoy había invitado al presidente Luis Abinader a un almuerzo o cena para conversar sobre los apagones, la falta de agua, la ola de criminalidad que azota al país y sobre lo caro que están el arroz, la papa, el pollo, el plátano, entre otros productos de primera necesidad», inició Fernández en su mensaje.

El expresidente propuso un recorrido conjunto que abarque infraestructuras icónicas construidas durante sus administraciones, como la Autovía del Este, el Corredor de la 27 de Febrero, la Carretera del 15 de Azua y las verdaderas ciudades universitarias distribuidas en todo el país. Fernández concluyó su mensaje señalándole a Abinader: «Espero que podamos contemplar el avance de sus obras, como la Ciudad Sanitaria de San Cristóbal, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la de Baní, y finalizar en la Carretera del Ámbar, entre Santiago y Puerto Plata».

Fernández realizó su encuentro con los medios de comunicación «La Voz del Pueblo» en Santiago, atendiendo a la invitación del propio Abinader para que visitara la provincia y conociera su realidad. Sin embargo, ahora que el expresidente presentó un detallado informe de las obras ejecutadas durante sus gestiones, el presidente de la República ha evadido el tema, proponiendo en cambio que visiten otra provincia.

De acuerdo con el presidente de la Fuerza del Pueblo, las declaraciones de Abinader evidencian una profunda falta de conocimiento sobre la realidad del país. Al ser abordado en La Semanal con la Prensa sobre la invitación inicial que le hizo Fernández para debatir cara a cara, Abinader respondió además que durante los 12 años de Gobierno de Fernández «no se construyó una sola vivienda en Santiago», lo cual es falso, pues en La Voz del Pueblo, Fernández presentó una larga lista de más de 100 obras importantes construidas en Santiago, incluyendo infraestructura vial, educativa y de vivienda.

En La Voz del Pueblo, el exmandatario recordó que en Santiago se construyeron puentes, avenidas, centros educativos, hospitales y se mejoraron los sistemas de agua potable y alcantarillado. Obras como la Avenida Circunvalación de Santiago, el Puente Las Lavas en Villa González, la Ampliación de la Avenida Juan Pablo Duarte y la Reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez demuestran que las declaraciones del presidente Abinader carecen de fundamento.

Para evidenciar aún más la desinformación de Abinader, Fernández mencionó además la Ampliación de la Carretera Santiago-Navarrete, la Construcción de la Avenida Circunvalación de Santiago, el Elevado Autopista Duarte- Avenida Monumental, la Avenida Francisco del Rosario Sánchez, la Avenida 30 Caballeros en Cienfuegos y la Reconstrucción de la Avenida Olímpica en La Barranquita.

Asimismo, citó la Construcción del Puente Jacagua-Los Cocos en Villa González, el Puente Padre Las Casas en la Avenida Padre Las Casas, la Reconstrucción de la Carretera Santiago-Tamboril y la Ampliación de la Avenida Juan Pablo Duarte (Santiago-Licey al Medio-Espaillat).

En salud y educación, destacó la Remodelación del Hospital José María Cabral y Báez, la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Arturo Grullón, la Construcción del Edificio Multiuso en la PUCMM, la Construcción de Centros Educativos en todos los municipios y la Planta de Tratamiento Noriega II, junto a la Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Rafey, Tamboril y Cienfuegos.

Fernández dejó claro que su invitación no se limita a un simple almuerzo o cena, sino que se extiende a un recorrido exhaustivo para que el presidente Abinader pueda ver de primera mano las realizaciones de sus gobiernos. «En ese recorrido, espero que podamos contemplar el avance de sus obras», manifestó el expresidente.

La propuesta de Fernández llega en un momento clave, donde los temas críticos como los apagones, la inseguridad y el alto costo de la vida son parte de las preocupaciones diarias de los dominicanos. Al ampliar su invitación, busca no solo mostrar las huellas de sus gestiones, sino también evidenciar la falta de resultados concretos en proyectos actuales, como la Ciudad Sanitaria de San Cristóbal, la Circunvalación de Baní y la Autovía del Ámbar.

Declaraciones de Luis Abinader

Tras esas declaraciones, el presidente lo invitó al exmandatario Leonel Fernández, pero en Pedernales, para hablar sobre el desarrollo turístico de la región sur del país.

“Yo sí lo invito a que vayamos a almorzar pero a Pedernales. Al puerto de cruceros de Pedernales, para hablar de Pedernales y de todo el sur. Lo invito cordialmente a que nos acompañe y le podamos enseñar el desarrollo en Pedernales. Almorzamos juntos frente al muelle, vemos el desarrollo, yo le explico todo y hablamos también del sur, así que está cordialmente invitado”, manifestó.

El jefe de Estado dijo que el expresidente no logró identificar una obra de sus gestiones de gobierno en esa región que tenga más impacto que “un solo kilómetro de la construcción del Monorriel”.

“Imagínense, durante sus 12 años de Gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago y nosotros hemos construido y entregado 2,019 viviendas y hay 1,200 en construcción de una obra que él no mencionó, que es la cañada de Gurabo; pero yo sé que es muy difícil hablar de Santiago, yo creo que yo me excedí ahí”, enfatizó.