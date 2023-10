El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, compareció este miércoles ante el Senado de la República, lugar al que fue invitado por los legisladores de la Cámara Alta para que responda a las inquietudes sobre el impasse entre la República Dominicana y Haití, por la pretención de parte de los haitianos de desviar las aguas del río Dajabón (o Masacre).

Pero además, como puntualizó el secretario del bufete directivo de esa cámara legislativa, la razón por la que solicitaron la presencia del funcionario se debe a lo tratado en la Declaración Conjunta Binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas de dicho recurso natural, considerando que el Tratado de Paz, Amistad perpetua y Arbitraje firmado el día 20 de febrero del 1929 entre ambas naciones, donde se establece el derecho que tienen dichos países de usar el preciado líquido que se encuentran en la zona fronteriza «de manera justa y equitativa».

El intenso y acalorado match-up (encuentro) entre los legisladores y el funcionario, que como de costumbre fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube del Senado, inició con las razones por las que el canciller aceptó acudir a la Cámara a Alta. «El tercer objetivo de la política exterior del gobierno de Luis Abinader es la promoción de los valores y la democracia y la defensa de los derechos humanos (…). Y considerando como un elemento esencial el ron de fiscalización que tiene el Congreso Nacional. Por eso acepté. Esto fortalece a la democracia», dijo.

Álvarez resaltó la transparencia de su gestión y del Gobierno, así como las accione desde que asumió el cargo, más específicamente sobre las relaciones entre la República Dominicana y el vecino país. Además, recordó que desde este lado de la isla se solicitó la paralización «inmediata» de la construcción de un canal para riego, que se comenzó «unilateralmente».

Añadió que sobre el comunicado de entendimiento con el gobierno de Haití del año 2021 en relación con el canal de desvío de las aguas del río, no cuenta con su firma. «La declaración del veinte y siete de mayo yo no la firmé. No tiene mi firma», aseveró.

A continuación, las principales preguntas (y sus respuestas) sobre el encuentro.

Pregunta del senador Yván Lorenzo: ¿RD ha contemplado un posible arbitraje sobre el tema?

«Yo no creo que conviene al país en este momento convocar a ningún arbitraje internacional. Primero, no creo que hayamos llegado a ese punto. Segundo, ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que es el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza».

Pregunta senador Valentín Medrano: ¿Faltó planificación previo al impasse entre RD y Haití?

«¿Improvisación? Improvisación es ese canal (que hacen de lado haitiano). Dígame dónde está la hoja de ruta. ¿Usted va a la escuela a estudiar y le dicen ‘uno, dos, tres, cuatro pasos? No. Uno usa el mejor criterio basado en el interés nacional».

«Dígame usted, senador: ¿usted no hubiese reaperturado La Vigía? Eso estaba parado desde el 2007».

Pregunta senador David Sosa: ¿Con qué derecho el Poder Ejecutivo regala todas esas tierras, (parte) del río Dajabón, manglares y humedales a Haití?

«Su pregunta me deja perplejo. No le tengo respuesta, senador. Ya eso es una respuesta que habrá que buscarla con las instituciones para ello. Pero lo que usted ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ellos y busquemos una solución».

Senador Antonio Marte: Nosotros queremos el paso ilegal de haitianos por la frontera llegue a su fin

«Sí, es del interés nacional supremo de parar el ingreso ilegal, de una vez por toda. Y para eso se necesitará una ley que castigue el tráfico ilegal de manera ejemplar, como equivalente a un crimen de lesa patria. Lo tenemos que hacer».

Pregunta senador Franklin Rodríguez: ¿Usted cree que en RD somos racistas?

«Yo no creo que el pueblo dominicano sea racista ni creo que haya políticas racistas en este país. Nosotros no hemos tenido una narrativa correcta sobre nuestros orígenes (…). Aquí todo lo tenemos detrás de la oreja».

Senador Alexis Victoria: «La pregunta es: gracias por venir aquí, canciller»

Pero no pare, siga, siga

Senador Iván Silva: El cuerdo sobre Delimitación Marítima, viola la Constitución; ¿qué usted piensa?

La firma de ese acuerdo está en el Tribunal Constitucional. Lo único que le puedo decir es que todas las instituciones estuvieron de acuerdo con la firma con Países Bajos.

Senador Dionis Sánchez: ¿Qué está haciendo RD para cambiar la percepción de que nosotros somos victimarios?

Esa era la percepción antes de nosotros llegar al poder. Nunca ningún presidente había tenido mejor relación con las naciones del Caribe. Y reconocen la problemática, la carga que ha tenido la República Dominicana en relación a Haití (…). Tenemos que seguir trabajando para no seguir siendo vistos como victimarios».

Senador Santiago Zorrilla: Aclaró sobre la delimitación del muro (verja perimetral), las emisiones de visas y agradeció la visita del canciller

Senador Antonio Taveras: «El canciller ha sido claro y pido que cerremos el debate»

La intervención del funcionario concluyó con una petición para que el debate termine con 24 síes y tres noes.

De su lado, el ministro agradeció la invitación y se puso a disposición de los congresistas.

Se recuerda tras cerca de un año de peticiones por parte de los gobiernos haitiano y dominicano, respectivamente, la ONU aprobó una intervención militar extranjera con el fin de reestablecer el orden en la vecina nación, en medio de la complicada situación seguridad y agravada en lo que va de año.

Se trata de una propuesta que había causado desacuerdo entre varios países, pero que el pasado lunes sorprendió por el consenso del Consejo de Seguridad.