Enmanuel Reyes, conocido como “El Mayor Clásico”, manifestó este viernes que no ha presentado querella en contra de su esposa, Carolina Tamayo, quien está bajo arresto por presuntamente agredir físicamente con un objeto cortopunzante al artista.

El exponente de música urbana sostuvo ante miembros de la prensa en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que el incidente del pasado domingo no se trata de un caso de violencia intrafamiliar.

«Nunca me he querellado contra ella ni lo voy a hacer, porque esto no fue violencia doméstica ni de género», expresó el Mayor Clásico.

Aplazan coerción

El conocimiento de la solicitud de coerción contra Carolina Tamayo, fue aplazado hoy por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

El tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo domingo a las 09:00 de la mañana, tras acoger un pedimento de la defensa técnica de la imputada, a los fines de conocer el expediente y preparar los presupuestos.

La pareja de El Mayor fue arrestada mediante orden judicial durante un allanamiento practicado este jueves pasadas las 5:30 de la mañana en su residencia de Santo Domingo Este.

El Ministerio Público pide que a Tamayo se le imponga prisión preventiva, como medida de coerción, para garantizar su presencia en el proceso por el hecho imputado.

