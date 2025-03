¿El mejor? Fernando Tatis Jr dice que está a ese nivel

Fernando Tatis Jr juega tan fuerte y emocionante que representa todo lo que aspiras ver de un pelotero de Grandes Ligas.

Y así se siente el propio Tatis Jr, quien promete su mejor versión para el 2025.

¡Y no es un simple pronóstico!

Sus condiciones atléticas le permiten hacer de todo en el terreno.

“Saludable, me siento ready, sorprendente, no puedo esperar a que se cante playball”, dijo Tatis Jr.

“Mi cuerpo está en la mejor forma desde el 2020, y cuando estoy así, no soy segundo de nadie”, agregó.

Tartis Jr, de 26 años, tiene 127 jonrones en un abrir y cerrar de ojos, y su contrato de 340 millones de dólares es hasta el 2034.

Desde que llegó a los campos de entrenamientos ha sido la sensación entre los fanáticos.

¿Irá a los Yankees?

En lo que Tatis Jr impresiona en los entrenamientos, los rumores indican que si San Diego no comienza bien, su destino estaría rumbo a los Yankees de Nueva York.

¿Se imaginan?