«República Dominicana, hoy es un día de muchas emociones». Así inició su mensaje Andreina Martínez, la beldad de criolla que representará al país este sábado en uno de los certámentes de belleza más esperados de todo el mundo: Miss Universo.

Con unas emotivas palabras, Martínez inició su mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo brindado y resaltó además lo emocionada que se siente, así como su esfuerzo por llegar a competir con 83 aspirantes que buscan llevarse la corona en la competición número 71, para coronarse en sucesión de Harnaaz Sandhu.

La criolla, que no sólo tiene nacionalidad dominicana, sino también norteamericana luego de migrar hacia los Estados Unidos a la edad de 13 años, añadió: «Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, ha sido un esfuerzo colectivo del cual cada día hemos visto resultado. Sólo queda encomendarse a Dios y que Él haga en mi y en nosotros su voluntad».

En su mensaje, adjunto con una foto de ella vestida de negro, Martínez aseguró que desde el principio sabía lo que podía dar. Agradeció además a Miss Universo y a la directora nacional de Miss Universo en la República Dominicana, Magali Febles.

«República Dominicana dije que quería ser la primera Andreina Martínez y no sé qué pasará pero de que me siento orgullosa y que me rebosa el pecho de la alegría no se los puedo ocultar», dijo la representante dominicana. Y concluyó: «¡Qué orgullo ser dominicana! Conchole … ¡ qué feliz me siento!».

Martínez es graduada Magna Cum Laude en Sociología y consiguió una preciada plaza como becaria en el Capitolio de Washington D.C., trabajando en la oficina de la senadora Kristen Gillibrand

Además, la dominicana es parte de la fundación Women’s Equality Center (Centro de Igualdad para la Mujer) como coordinadora de operaciones y responsable del apoyo administrativo y de organización.

Antes de trabajar ahí, Martínez realizó pasantías en múltiples agencias gubernamentales estadounidenses que luchan a favor de varias causas sociales, como los derechos de inmigrantes.

Las concursantes ya completaron sus desfiles en traje de gala, traje típico y traje de baño durante una ceremonia preliminar que se transmitió en YouTube el miércoles.

Aunque el puntaje que recibieron no se ha hecho público, el jurado ha decidido ya quienes son las semifinalistas, que este año serán 16 y no 20 como era en el pasado.

Entre las favoritas están las representantes de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, México, Filipinas, Tailandia y Australia.