Al encabezar un acto especial dedicado a las madres de la institución con motivo de la celebración del Día de las Madres, la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, le exhortó “inculcar en los hijos que la mujer es un ser humano igual a ellos y que tiene los mismos derechos”.

“Yo espero que todas ustedes les inculquen a sus hijos, por ejemplo, que la mujer es un ser humano igual a ellos, con los mismos derechos, que no se crean dueños de ninguna mujer, sea esa mujer su hermana, su compañera de curso, lo que sea, pero que no se vean con derecho al maltrato, aunque sea verbal”, dijo.

La magistrada Miriam Germán Brito hizo la exhortación al dirigirse a decenas de madres de la sede de la Procuraduría General de la República que participaron en el emotivo encuentro, realizado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en el nuevo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

Mientras se dirigía a las integrantes del Ministerio Público presentes en la actividad, la magistrada Germán Brito destacó el amor a su madre.

“La capacidad de amar, de comprender, de apoyar, creo que en la madre es el ser humano que se da con más profundidad. Yo amé mucho a mi madre, mi madre se llamaba María, era un ser especial”, expresó, al tiempo de manifestar su agradecimiento por el apoyo que le dio en su formación profesional.

Germán Brito, abogada de profesión, dijo :“yo hice una carrera por mi madre, ella me animó para conseguir un crédito de estudio y lo que me faltaba después del crédito ella me lo cubría”.

En el acto, donde estuvo acompañada de Erika Ortiz, directora de Recursos Humanos del Ministerio Público, la procuradora Germán Brito valoró la capacidad y el sacrificio de las madres por sus hijos, especialmente las que integran el Ministerio Público, para “orientarlos, quererlos, alegrarlos, pero también disciplinarlos”.

La actividad incluyó show artístico a cargo del humorista Carlos Sánchez, quien hizo un stand up alusivo a las madres.

Las integrantes del Ministerio Público presentes en el encuentro realizado por el Día de las Madres, que se celebra en la República Dominicana este domingo, además recibieron obsequios y un brindis.