El mensaje de Wilson Camacho que encendió las redes

  • Hoy
El mensaje de Wilson Camacho que encendió las redes

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encendió las redes sociales este lunes con un mensaje que ha generado diferentes reacciones.

«Aunque no nos escuchen, estamos trabajando con ustedes. Hay un tiempo para todo debajo del sol», escribió el magistrado en su cuenta de X.

Camacho acompañó su escrito con un emoticón de reloj de arena, generando especulaciones sobre una posible operación del órgano persecutor contra presuntos infractores de la ley que estaría a punto de iniciar.

Cabe destacar que, el mensaje del procurador se produje en plena ola de denuncias de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otras instituciones públicas, así como del caso del sector eléctrico que involucra a Maxy Gerardo Montilla Sierra.

Leer más: Abogado explica diferencias entre el caso de Maxy Montilla y Alexis Medina

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El mensaje de Wilson Camacho que encendió las redes
El mensaje de Wilson Camacho que encendió las redes
9 septiembre, 2025
Revelan por qué un hombre reportó como fallecidas a personas vivas; ahora enfrentará a la justicia
Revelan por qué un hombre reportó como fallecidas a personas vivas; ahora enfrentará a la justicia
9 septiembre, 2025
Abogado explica diferencias entre el caso de Maxy Montilla y Alexis Medina
Abogado explica diferencias entre el caso de Maxy Montilla y Alexis Medina
9 septiembre, 2025
Criterio de oportunidad: ¿cómo beneficia a Maxy Montilla?
Criterio de oportunidad: ¿cómo beneficia a Maxy Montilla?
5 septiembre, 2025
Cierran a Sinaloa Drink en Baní: ¿qué dice la ley sobre promover capos?
Cierran a Sinaloa Drink en Baní: ¿qué dice la ley sobre promover capos?
4 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Meriendas que cuidan sonrisas

Meriendas que cuidan sonrisas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo