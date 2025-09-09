El mensaje de Wilson Camacho que encendió las redes

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encendió las redes sociales este lunes con un mensaje que ha generado diferentes reacciones.

«Aunque no nos escuchen, estamos trabajando con ustedes. Hay un tiempo para todo debajo del sol», escribió el magistrado en su cuenta de X.

Camacho acompañó su escrito con un emoticón de reloj de arena, generando especulaciones sobre una posible operación del órgano persecutor contra presuntos infractores de la ley que estaría a punto de iniciar.

Cabe destacar que, el mensaje del procurador se produje en plena ola de denuncias de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otras instituciones públicas, así como del caso del sector eléctrico que involucra a Maxy Gerardo Montilla Sierra.

