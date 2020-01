El mensaje en Twitter de 2012 que “predice” muerte Kobe Bryant en accidente de helicóptero

Un mensaje en la red social Twitter escrito en el 2012 se ha hecho viral hoy por predecir con exactitud la manera en que la leyenda del baloncesto Kobe Bryant moriría.

Se trata de un mensaje escrito en inglés Kobe is going to end up dying in a helicopter crash, que en traducción libre por este medio dice: Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero. La cuenta del usuario es @dotNoso.

Aunque la causa del accidente de la aeronave está en proceso de investigación, lo que sí se conoce es que el ex jugador de los Ángeles Lakers, quien falleció junto a su hija de 13 años Gianna, utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

Profundo dolor. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ofreció un comunicado de la entidad en el que expresa un “profundo dolor” del baloncesto profesional y el deporte en general por la trágica muerte del exescolta y su hija de 13 años Gianna, quienes fallecieron junto con otras tres personas.

“La familia de la NBA está devastada por el trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija, Gianna”, escribe Silver.

“Durante 20 temporadas Kobe nos mostró lo que es posible cuando el talento notable se combina con una absoluta devoción por ganar. Fue uno de los jugadores más extraordinarios en la historia de nuestro deporte, con logros legendarios- cinco campeonatos de la NBA, un premio MVP de la NBA, 18 selecciones de estrellas de la NBA y dos medallas de oro olímpicas”, subraya Silver.

“Pero será más recordado por inspirar a personas de todo el mundo a recoger una pelota de baloncesto y competir lo mejor que puedan. Fue generoso con la sabiduría que adquirió y lo vio como su misión compartirlo con las futuras generaciones de jugadores, deleitándose especialmente al transmitir su amor por el juego a Gianna”, destacó el comisionado de la NBA.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Vanessa, y su familia, la organización de los Lakers y todo el mundo deportivo”, concluye Silver en el comunicado.