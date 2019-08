El mensaje que habría escrito hermano de Sergio Carlo horas antes de accidente en avioneta

Horas antes del trágico accidente aéreo en San Francisco de Macorís, el piloto Octavio Carlo Pichardo habría difundido a través de las redes sociales un poético mensaje alusivo a su experiencia en los vuelos que realizaba en su avión y la alegría de haber hecho “cientos de cosas que no habéis soñado”.

En unos cinco párrafos, Carlo Pichardo, quien era hermano del comunicador y productor de televisión Sergio Carlo, expresó en cada caso lo que ha alcanzado “en las alturas barridas por el viento donde nunca antes llegó la alondra ni el águila”.

“Y mientras mis sentidos se elevaban en silencio he rebasado la alta e inviolable santidad del espacio, he extendido la mano y he tocado la cara de Dios”, expresa uno de los párrafos.

A continuación sus expresiones:

¡Oh! Me he desligado de los ásperos bordes de la Tierra y he bailado por los cielos en risueñas alas plateadas.

He subido hacia el Sol, y me he unido a la alegría de las nubes atravesadas por su luz — y he hecho cientos de cosas que no habéis soñado jamás — he virado, me he elevado y me he balanceado allí en lo alto, en el luminoso silencio.

Surcando el cielo, he perseguido al viento aullador y he propulsado mi ansioso avión por los infinitos pasillos de aire…

Allá, allá en el más alto y ardiente cielo he alcanzado fácil y elegantemente las alturas barridas por el viento donde nunca antes llegó la alondra ni el águila.

Y mientras mis sentidos se elevaban en silencio he rebasado la alta e inviolable santidad del espacio, he extendido la mano y he tocado la cara de Dios.