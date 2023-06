El mensaje motivador de Marileidy Paulino previo a Juegos Centroamericanos

«Disciplina, constancia, perseverancia, humildad, fe, resiliencia y trabajo duro, son fortalezas que nosotros tenemos desde adentro y muy pocos las obtienen fuera, donde cada día que pasa se puede aprender, luchar o abandonar», así inicia el motivador mensaje que escribió en sus redes sociales la dominicana Marileidy Paulino previo a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que comenzarán mañana viernes 23 de junio.

La atleta explica que el éxito no se consigue de la noche a la mañana, y que las personas deben aprender a ser fuertes y caminar descalzo sobre camino de espinas «sin importa cuántas sangre salgan de tus pies», así como «seguir adelante aún sin ver los resultados esperados».

«Mírame a mí, cómo pude constituir un camino desde el año 2016 hasta ahora 2023, sin tener mucho conocimiento de lo que hacía y lo que significaba ese camino donde Dios me había puesto, donde Dios cada año me estaba formando para obtener una fortaleza mental y sobre pasar los obstáculos negativos de personas y de situaciones económicas en mi familia y en mi vida personal», manifestó Marileidy Paulino.

Agregó: «No te puedo decir que ese camino es fácil, pero no es imposible caminarlo. Es necesario que sea una persona que sueñe lo suficientemente como para abrir un día los ojos que estaban cerrados de tanto momento difíciles que hayas pasado en tu vida, ya que tus sueños son semillas que se siembran en el corazón y buscan nacer en un mundo donde no es perfecto, pero tienen que crecer, porque lo que Dios ha diseñado en una persona, es difícil que no pueda dar frutos».

Juegos Centroamericanos

Marileidy Paulino acude a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como la gran favorita para dominar la prueba de los 400 metros.

República Dominicana prácticamente da por descontado que ese es el oro “más seguro” de todos los que se espera que conquisten los otros deportistas en la cita regional.

Paulino, quien nació en la provincia de Peravia hace 26 años, pasó de ser una prometedora jugadora de balonmano a convertirse en la actual número 1 de su especialidad en el ránking mundial de la World Athletics, hasta hace poco conocida como la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en sus siglas en inglés).

Seguir leyendo:

El boxeo de Juegos Centroamericanos listo para debutar

A 3 días de los Juegos, RD espera oro seguro de Marileidy Paulino