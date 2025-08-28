El mercado de Los Mina sostiene a más de 500 familias y fue el motor para que un padre diera hogar y estudios a sus hijos

En el corazón de Santo Domingo Este, el mercado de Los Mina es mucho más que un lugar para comprar alimentos frescos. Es una fuente de sustento y progreso para más de 500 familias. Cada caseta encierra historias de trabajo, sueños cumplidos y generaciones que han salido adelante gracias al sudor de sus padres.

Uno de ellos es Gustavo Taveras, un hombre que lleva más de tres décadas vendiendo tomates, lechugas, pepinos y otras legumbres. Desde su puesto ha construido tres casas, ha criado a sus hijos y ha logrado verlos convertirse en profesionales.

Gustavo Taveras. Foto/Alexis Monegro.

“Yo, lo mucho o poco que he conseguido, le he sacado beneficios. Salgo de aquí y tengo cómo mantenerme, porque no todo solamente es una corrupción”, dice con orgullo a periodistas de Hoy Digital para la serie especial Hoy en tu Barrio.

Taveras no solo es un ejemplo de constancia, sino también de buena administración. “Si usted gana mil pesos, gaste la mitad o menos”, recomienda.

Con emoción, relata que sus tres hijos han llegado lejos: uno es abogado, otra licenciada en mercadeo, y una tercera está formándose en odontología. “Están orgullosos del viejo que tienen al lado”, comenta entre risas.

El puesto de legumbres de Gustavo Taveras. Foto/Alexis Monegro

El vendedor asegura que los fines de semana son los de mayor flujo, pero que hay que resistir en los días flojos: “El que tiene sus clientes como yo, pues uno siempre pica”.

La última casa que construyó, hace apenas tres meses, se la quedó él. Las otras, las repartió entre sus hijos.

Un motor de empleo

Mercado de Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

El mercado de Los Mina cuenta con 529 casetas, muchas de las cuales tienen dos o tres empleados cada una. Además, tres empresas operan con más de 60 empleados cada una, y hay fábricas de hasta dos plantas.

Desde las 2:00 de la madrugada, cuando abre sus puertas, hasta las 6:00 de la tarde, pasan por allí más de 600 personas al día, según informó el Ayuntamiento al periódico Hoy.

La rutina de quienes viven del mercado

Mercado de Los Mina. Foto/Merilenny Mueses.

Michelle Mota tiene 15 años trabajando en el mercado. “De aquí mantengo a mi familia”, cuenta mientras organiza su puesto.

Ramón Cáceres también encuentra aquí su sustento: “Nos va bien, gracias a Dios. Hay buen flujo de clientes”, dice desde una carnicería.

Seguridad y limpieza

El mercado ha cambiado. Si antes era sinónimo de suciedad y mal olor, hoy sus pasillos se sienten más higiénicos y seguros. “Es diferente, antes era un poco cochino”, recuerda Marina Vallejos.

Puesto de víveres y otros productos en el Mercado de Los Mina. Foto/Merilenny Mueses.

La seguridad también ha mejorado. Hay cuatro entradas, cada una custodiada por policías, además de agentes que patrullan dentro del mercado. También hay una caseta militar y presencia del cuerpo de policías municipales, aseguran los comerciantes

Mercado de Los Mina. Foto/Merilenny Mueses.

“La seguridad es 100%. No se ocasionan problemas”, afirma Mota.

El cariño del cliente fiel

Comercios en el mercado de Los Mina. Foto/Merilenny Mueses.

Quienes compran también valoran el servicio. José Reynoso, residente en Los Frailes II, va siempre que puede: “Aquí dan buen servicio. A los clientes los atienden bien”, asegura.

Francisca Durán destaca los precios, y José Miguel no pasa un día sin ir al mercado a comprar carnes.

