El Metro de Santo Domingo reanuda operaciones en la estación Pedro Francisco Bonó tras incidente

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a las 8:25 de la noche de este sábado quedó restablecido el servicio comercial en la estación Pedro Francisco Bonó de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, luego del accidente ocurrido la noche del viernes.

Según la OPRET, en menos de 24 horas se procedió a la demolición total del acceso afectado, garantizando la seguridad de los usuarios y permitiendo la normal operación de los trenes.

La institución señaló que, durante el horario nocturno y sin afectar el servicio, se realizarán los trabajos de restauración de la fachada de la estación, con el compromiso de devolverla a su estado original en el menor tiempo posible.

La OPRET agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la eficiencia y la seguridad, siempre colocando al ciudadano en el centro de sus acciones.

Lo que dijo Caribe Tours del incidente

La empresa Caribe Tours emitió un comunicado oficial luego del accidente ocurrido la noche del viernes en la estación Pedro Francisco Bonó del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres y John F. Kennedy.

Según el reporte, una jeepeta que transitaba a alta velocidad y desobedeció la luz roja del semáforo impactó una unidad de Caribe Tours, provocando que el conductor perdiera el control y colisionara contra la estructura de acceso a la estación.

Como resultado, una colaboradora de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) resultó herida y fue trasladada a un centro médico, donde se encuentra estable.

