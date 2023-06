El Metro (y Línea 1 del Teleférico) de Santo Domingo movilizaron siete mil pasajeros más durante la semana que algunos empleados detuvieron sus operaciones para reclamar mejores condiciones laborales, a diferencia de los días previos a la huelga.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) detalló al periódico Hoy que del 9 al 15 de junio de este año, un total de 2 millones 101,939 de usuarios fueron transportados. Mientras, en la semana del viernes 16 al jueves 22 del presente mes, el número de personas a las que los citados medios de transporte trasladó aumentó a 7 mil 728, ya que el registro total fue de 2 millones 109,667.

Hoy se vence el plazo

La Opret reveló que el pasado viernes, previo al inicio de las manifestaciones, desvinculó a 17 empleados. En ese sentido, negó que se hayan presentado situaciones que afectaran la calidad del servicio por falta de conductores.

Luego del paro de labores por parte de algunos empleados, la entidad indicó que, por el momento, no se ha desvinculado a nadie. Pero acotó que este viernes se cumple el plazo establecido en la ley «para cancelaciones por abandono de trabajo».

Una situación «preocupante»

Sin embargo, varias quejas llegaron a la Redacción del periódico Hoy sobre dicha situación. «En realidad es una preocupación que varios usuarios del Metro queremos que sea externada a los medios. Básicamente, es por el tema de la huelga que hubo con relación a un tema de pago, pero eso provocó un caos, porque nos metieron más personas de la cuenta en el vagón. Qué pasa: las personas que nos transportaron, como los conductores autorizados, no estaban disponibles. No sé si eran aprendices. Lo que ha hecho que nosotros nos preocupemos por nuestra seguridad, porque no sabemos quiénes son los que están manejando los trenes», manifestó Estherling de los Santos.

Archivo.

La usuaria del Metro, que se traslada todos los días hacia su lugar de trabajo desde Villa Mella hasta la parada Joaquín Balaguer, en la avenida Máximo Gómez, aseguró que las situaciones «preocupantes» se presentan con mayor frecuencia en horario matutino, sobre todo en hora pico.

Pero la Opret negó que esto esté sucediendo. «El Metro mueve más de 350 mil

personas diariamente, no es algo que puede ponerse en riesgo, (tiene que ver con) la seguridad de toda esa gente», enfatizó una fuente de esa institución.

Se recuerda que desde el pasado lunes, un grupo de empleado del Metro, que incluye conductores, operadores y demás, paralizaron sus labores para exigir el aumento salarial y otras reivindicaciones.

«Un acto de terrorismo»

Hace varios días, el director de la Opret, Rafael Antonio Santos, que ofreció varias entrevistas en algunos medios de comunicación, aseguró que paralizar las labores del Metro «está muy cerca de un acto de terrorismo«, e indicó que la huelga fue «fallida».

«El Metro es una institución que ha sido considerada como de alta seguridad nacional por lo que implica, tú puedes parar el Metro y parar la ciudad, usted sabe lo que está afectando… tú tratar de hacer una acción de esa naturaleza está muy cerca de un acto de terrorismo«, aseveró el funcionario, quien calificó las acciones de esos empleados como «tremendista», a sabiendas del peligro que representa detener sus responsabilidades.

Pese a ese contexto, un recorrido que hizo este diario el pasado miércoles demostró que en algunas paradas del Metro el servicio fluía con normalidad, sin filas. Aunque en otras estaciones se siguen viendo las acostumbradas largas filas, sobre todo en horarios en los que la ciudadanía se dirige hacia su trabajo.