«El miedo no me detuvo»: la inspiradora historia de Génesis González

“El miedo no me detuvo”: la historia de superación de Génesis González y su Arca de Amor

Génesis González, de 34 años, es una mujer dominicana que encontró en el proyecto Mujeres SUPEREmprendedoras de Supérate el impulso que necesitaba para hacer realidad su sueño de tener una guardería. Esta es su historia, contada en sus propias palabras.



¿Cómo llegaste al proyecto Mujeres SUPEREmprendedoras de Supérate?

Llegué gracias a una amiga muy cercana que me llevó a la primera charla. Desde ese momento me enamoré de la iniciativa. Era justo lo que estaba buscando.

¿Cómo fue tu camino antes de emprender?

Nací en Los Alcarrizos, pero a los 10 años mi familia se mudó a Puerto Plata. Me casé a los 22 años y tuve hijos. Por falta de recursos económicos, tuve que abandonar los estudios y empezar a trabajar en una empresa. Luego me despidieron. Con el dinero de la indemnización, mi esposo y yo montamos un colmado, pero no funcionó.



¿Qué pasó cuando el colmado no dio los resultados esperados?

Teníamos muchos compromisos familiares y un bebé pequeño. El colmado no daba abasto, así que uno de los dos tenía que volver a emplearse en el mercado laboral. Fue una etapa difícil. Yo siempre había tenido en mente emprender, y mi sueño era tener una guardería. Pero después de esa experiencia, me dio miedo volver a intentarlo.

¿Qué te motivó a intentarlo de nuevo?

Un día me levanté con una actitud diferente y salí a buscar un local. No tenía un peso encima, pero me lancé con fe. Tomé un préstamo, compré una guardería y aunque al principio cometí errores por falta de experiencia, nunca me rendí. Siempre creí que el negocio podía prosperar.

¿Cómo influyó Mujeres SUPEREmprendedoras en tu proceso?

Justo en ese tiempo una amiga me invitó a una charla del programa en Puerto Plata. Me encantó la presentación. Nos hicieron sentir que éramos mujeres capaces de lograr nuestros sueños. Lo que más me impactó fue que nos enseñaron a conocernos a nosotras mismas.



¿Qué aprendizajes destacas de los talleres?

Aprendí a conocerme, a identificar mis fortalezas y debilidades. Me enseñaron sobre autoestima, liderazgo y cómo gestionar mi negocio. Cambié mi imagen y mi forma de trabajar. Además, algo que valoro mucho es que lo aprendido puedo compartirlo con otras mujeres. Si estoy sana, puedo ayudar a sanar a otra.

¿Qué logros has alcanzado desde que participaste en el proyecto?

Un año después, logré mudarme a un local más amplio. Ahora puedo recibir hasta 25 infantes y generar empleos. Organicé las finanzas, registré formalmente mi empresa, y ya pago seguro de salud y Tesorería de la Seguridad Social (TSS). También he crecido a nivel personal y emocional.