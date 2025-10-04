El Millón golpea fuerte: Obtiene su primer triunfo en el TBS Distrito 2025

Andrés Fulgencio, del club El Millón, se alista para ejecutar un disparo de tres ante defensa de Emmanuel Egbuta

El club El Millón golpeó de manera contundente a Huellas del Siglo para obtener su primer triunfo, con pizarra de 108-81, en el choque de apertura de la jornada de ayer viernes en el 49 TBS Distrito 2025.

La escuadra de El Yireh contó con una soberbia ofensiva de tres jugadores anotando sobre los 20 puntos, desplegada por el york-dominicano Andrés Fulgencio, quien tuvo 29, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Fulgencio montó un espectáculo desde el arco de tres puntos, desde donde lanzó de 11-7, al hacerlo de 6-2 en la primera mitad y se mostró Perfecto de 5-5 en la segunda.

El refuerzo norteamericano Michael Watkins logró un doble-doble de 27 tantos, más 12 rebotes, y el colombo-dominicano Jesse Zarzuela aportó 22 dígitos con cuatro asistencias, y Enmanuel Martinez 11 y siete capturas.

Por Huellas, se destacaron los importados Emmanuel Egbuta, con 19 puntos y siete rebotes, y Jalen Nesmith 14, Miguel Brito y Miguel Miranda, 12 cada uno y Darwin Cabrera ligó 11.

Los millonarios perdieron el primer período 32-31 y en el segundo inició la sublevación al dominarlo 27-13 y alzarse con la primera mitad 48-45.

En el tercero, el control fue total al imponerse 31-12 (79-57), donde sacaron su mayor ventaja, que fue de 25 puntos, 77-52, restando 1:12 de juego tras un donqueo bestial de Watkins, y el último cuarto 29-24, para sellar el marcador 108-81.

El Millón detuvo una racha negativa de cuatro partidos y ganaron su primero para ponerse con foja de 1-4, y Huellas pierde por tercera ocasión seguida y se pone 1-4.

Puedes leer: Cubs ganan Serie de Comodines a Padres

El TBS Distrito 2025 está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional.

Juan Guerrero lidera triunfo de San Carlos sobre Bameso

Un demoledor Juan Guerrero destrozó las defensas contrarias para conducir la victoria del club San Carlos ante Bameso, 86-78, en el choque de cierre anoche en la novena fecha de competición en el 49 TBS Distrito 2025.

Guerrero apretó en la ofensiva en el último tramo del partido para terminar como líder anotador de San Carlos con 23 puntos y atrapó nueve rebotes, haciendo dupla con el importado Tyran De Lattibeaudiere, quien le secundó con 20 tantos y ocho rebotes.

También ayudaron Eddy Polanco con 12 puntos, siete rebotes y seis asistencias; Anyeuri Castillo logró 11 en su partido de despedida y en su debut Luis David Montero encestó 10 unidades.

Por Bameso, el refuerzo norteamericano Trahson Burrel anotó 18 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, Ivan Gandia 16, Miguel Simón coló 15 tantos más ocho rebotes y Luis Reynoso 10.

La escuadra de las Cinco Esquinas obtuvo su tercera victoria con dos reveses, y El mismo récord presenta Bameso.