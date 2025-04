El modelo de “reciprocidad” de la Casa Blanca de Donald Trump

Amigo Lector:

Esta entrega se enfocará en los postulados económicos publicados en la página oficial del Despacho Presidencial, de la Casa Blanca estadounidense.

Efectúo esta transcripción interpretativa, en beneficio de mis colegas economistas y contertulios de la pluma; esperando pues, que les sirva de orientación en sus futuros analices y entregas. He aquí el documento de marras, del 2 de Abril del año en curso:

BUSCANDO LA RECIPROCIDAD PARA RECONSTRUIR LA ECONOMÍA Y RESTAURAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y ECONÓMICA:

I-PREAMBULO

El presidente Donald J. Trump declaró que el comercio exterior y las prácticas económicas han creado una emergencia nacional, y su orden impone aranceles para fortalecer la posición económica internacional de Estados Unidos y proteger a los trabajadores estadounidenses.

Los grandes y persistentes déficits anuales, en el comercio de bienes de Estados Unidos, han provocado:

El debilitamiento de la base manufacturera; Han generado una falta de incentivos para aumentar la capacidad de fabricación nacional avanzada; Han socavado las cadenas de suministro críticas y; Han hecho que la base industrial de defensa dependa de adversarios extranjeros.

El presidente Trump invocó su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para abordar la emergencia nacional que representa el gran y persistente déficit comercial, impulsado por la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales y otras políticas perjudiciales como la manipulación cambiaria y los exorbitantes impuestos al valor agregado (IVA) perpetuados por otros países.

Haciendo uso de su autoridad bajo la IEEPA, el presidente Trump impondrá:

1- Un arancel del 10 % a todos los países. Esto entrará en vigor el 5 de abril de 2025 a las 00:01 EDT.

2-un arancel recíproco individualizado más alto a los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales. Todos los demás países seguirán sujetos al arancel base original del 10 %. Esto entrará en vigor el 9 de abril de 2025 a las 00:01 EDT.

NOTA 1.: Estos aranceles permanecerán vigentes hasta que el presidente Trump determine que la amenaza que representa el déficit comercial y el trato no recíproco subyacente se ha satisfecho, resuelto o mitigado.

NOTA 2.:La Orden IEEPA de hoy también contiene la facultad de modificación, lo que permite al presidente Trump aumentar el arancel si los socios comerciales toman represalias o reducirlos si los socios comerciales toman medidas significativas para remediar los acuerdos comerciales no recíprocos y alinearse con Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional.

Algunos productos no estarán sujetos al arancel recíproco. Estos incluyen:

Artículos sujetos a la sección 1702(b) del Título 50 del Código de los Estados Unidos (USC); Artículos de acero/aluminio y automóviles/autopartes ya sujetos a los aranceles de la Sección 232; Artículos de cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y madera; Todos los artículos que puedan quedar sujetos a futuros aranceles de la Sección 232; Lingotes de oro y; Energía y otros minerales no disponibles en Estados Unidos.

NOTA 3.: Para Canadá y México, las órdenes vigentes de la IEEPA sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán teniendo un arancel del 0%, los productos que no lo cumplen tendrán un arancel del 25%, y la energía y la potasa que no lo cumplen tendrán un arancel del 10%. En caso de que se terminen las órdenes IEEPA existentes sobre fentanilo y migración, los productos que cumplan con el T-MEC seguirían recibiendo un tratamiento preferencial, mientras que los productos que no cumplan con el T-MEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%.

II- RECUPERANDO LA SOBERANÍA ECONÓMICA ESTADOUNIDENSE:

El presidente Trump esta negado a rajatabla a permitir que se aprovechen de Estados Unidos y cree que los aranceles son necesarios para garantizar un comercio justo, proteger a los trabajadores estadounidenses y reducir el déficit comercial; esto es una emergencia. Para EL los países deben de seguir la regla de oro en materia de comercio: Trátennos como los tratamos.

NOTA 4.: Las políticas y prácticas económicas perniciosas de nuestros socios comerciales han socavado la capacidad de producir bienes esenciales para el público y las fuerzas armadas, lo que amenaza la seguridad nacional. Según estimaciones internas, las empresas estadounidenses pagan más de 200 000 millones de dólares anuales en impuestos sobre el valor añadido (IVA) a gobiernos extranjeros, lo que supone un doble golpe para las empresas estadounidenses, que pagan el impuesto en la frontera europea, mientras que las empresas europeas no pagan impuestos a Estados Unidos sobre los ingresos de sus exportaciones.

NOTA 5.: El coste anual para la economía estadounidense de los productos falsificados, el software pirateado y el robo de secretos comerciales oscila entre 225 000 y 600 000 millones de dólares. Los productos falsificados no solo representan un riesgo significativo para la competitividad estadounidense, sino que también amenazan la seguridad, la salud y la protección de los estadounidenses. El comercio mundial de productos farmacéuticos falsificados se estima en 4400 millones de dólares y está vinculado a la distribución de fármacos letales con fentanilo.

NOTA 6.:Este desequilibrio ha alimentado un déficit comercial considerable y persistente, tanto en productos industriales como agrícolas, ha provocado la deslocalización de nuestra base manufacturera, ha fortalecido a economías no mercantiles como la de China y ha perjudicado a la clase media y a las pequeñas localidades estadounidenses.

El déficit proyectado, para el sector agropecuario, será un máximo histórico de US$49,000 millones de dólares.

El actual orden comercial mundial permite que quienes utilizan prácticas comerciales desleales avancen, mientras que quienes cumplen las reglas se quedan atrás.

En 2024, EL déficit comercial de bienes y servicios, de los Estados Unidos, superó los 1,2 billones de dólares, una crisis insostenible ignorada por los líderes anteriores.

EN RESUMEN: «Hecho en Estados Unidos» no es solo un eslogan: es una prioridad económica y de seguridad nacional de la actual Administración estadounidense.

III- REORIENTAR LA FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE:

El presidente Trump reconoce que aumentar la producción manufacturera nacional es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En 2023, la producción manufacturera estadounidense, como porcentaje de la producción manufacturera mundial, fue del 17,4 %, frente al 28,4 % de 2001.

La disminución de la producción manufacturera ha reducido la capacidad manufacturera estadounidense.

La necesidad de mantener una capacidad manufacturera nacional resiliente es particularmente acuciante en sectores avanzados como el automotriz, la construcción naval, la industria farmacéutica, los equipos de transporte, los productos tecnológicos, las máquinas herramienta y los metales básicos y manufacturados, donde la pérdida de capacidad podría debilitar permanentemente la competitividad estadounidense.

Las reservas estadounidenses de material militar son demasiado bajas para ser compatibles con los intereses de defensa nacional.

NOTA 6.:Si Estados Unidos desea mantener un marco de seguridad eficaz para defender a sus ciudadanos y su territorio, así como a sus aliados y socios, necesita contar con un amplio ecosistema de manufactura y producción de bienes. Esto incluye el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación en sectores críticos como la biofabricación, las baterías y la microelectrónica para satisfacer las necesidades de defensa. Esto así, debido a que la creciente dependencia de productores extranjeros para la obtención de bienes ha dejado a la cadena de suministro estadounidense vulnerable a perturbaciones geopolíticas y crisis de suministro.

De igual manera, las barreras no arancelarias —destinadas a limitar la cantidad de importaciones y exportaciones y proteger a las industrias nacionales— también privan a los fabricantes estadounidenses del acceso recíproco a los mercados de todo el mundo.

IV-ALGUNOS EJEMPLOS PALPABLES DE LA DESVENTAJA ARANCELARIA

1-Las políticas y prácticas no comerciales de China le han otorgado un dominio global en industrias manufactureras clave, diezmando la industria estadounidense. Entre 2001 y 2018, estas prácticas contribuyeron a la pérdida de 3,7 millones de empleos en Estados Unidos debido al aumento del déficit comercial entre Estados Unidos y China, desplazando a trabajadores y socavando la competitividad estadounidense, a la vez que amenazan la seguridad económica y nacional del país al aumentar nuestra dependencia de cadenas de suministro controladas por extranjeros para industrias críticas y bienes de consumo diario.

2-India impone sus propios requisitos de prueba y certificación, singularmente onerosos y/o duplicados, en sectores como el químico, el de productos de telecomunicaciones y el de dispositivos médicos, lo que dificulta o encarece la venta de productos en India por parte de las empresas estadounidenses. Si se eliminaran estas barreras, se estima que las exportaciones estadounidenses aumentarían al menos en 5.300 millones de dólares anuales.

3-Países como China, Alemania, Japón y Corea del Sur han aplicado políticas que suprimen el poder de consumo interno de sus ciudadanos para impulsar artificialmente la competitividad de sus productos de exportación. Dichas políticas incluyen sistemas fiscales regresivos, sanciones bajas o no aplicadas por la degradación ambiental y políticas destinadas a reducir los salarios de los trabajadores en relación con la productividad.

3-Algunos países, como Argentina, Brasil, Ecuador y Vietnam, restringen o prohíben la importación de productos remanufacturados, lo que limita el acceso al mercado para los exportadores estadounidenses y, al mismo tiempo, obstaculiza los esfuerzos por promover la sostenibilidad al desincentivar el comercio de productos prácticamente nuevos y eficientes en el uso de los recursos. Si se eliminaran estas barreras, se estima que las exportaciones estadounidenses aumentarían en al menos 18 000 millones de dólares anuales.

4-El Reino Unido mantiene normas sin fundamento científico que restringen severamente las exportaciones estadounidenses de productos de carne de vacuno y avícolas seguros y de alta calidad.

5-Indonesia mantiene requisitos de contenido local en una amplia gama de sectores, complejos regímenes de licencias de importación y, a partir de este año, exigirá a las empresas de recursos naturales que exporten al país todos los ingresos por exportaciones de transacciones de 250 000 dólares o más.

6-Argentina ha prohibido las importaciones de ganado vivo estadounidense desde 2002 debido a preocupaciones infundadas sobre la encefalopatía espongiforme bovina. Estados Unidos tiene un déficit comercial de 223 millones de dólares con Argentina en carne de vacuno y productos derivados. Durante décadas, Sudáfrica ha impuesto restricciones zoosanitarias sin justificación científica a los productos porcinos estadounidenses, lo que permite la entrada a Sudáfrica de una lista muy limitada de exportaciones de carne de cerdo estadounidense.

Sudáfrica también restringe severamente las exportaciones avícolas estadounidenses mediante aranceles elevados, derechos antidumping y restricciones zoosanitarias injustificadas. Estas barreras han contribuido a una disminución del 78 % en las exportaciones avícolas estadounidenses a Sudáfrica, de 89 millones de dólares en 2019 a 19 millones de dólares en 2024.

7-Los fabricantes de automóviles estadounidenses se enfrentan a diversas barreras no arancelarias que impiden el acceso a los mercados automotrices japonés y coreano, como la no aceptación de ciertas normas estadounidenses, la duplicación de requisitos de pruebas y certificación, y problemas de transparencia. Debido a estas prácticas no recíprocas, la industria automotriz estadounidense pierde $13,5 mil millones adicionales en exportaciones anuales a Japón y el acceso a una mayor participación en el mercado de importación de Corea, mientras que el déficit comercial de Estados Unidos con Corea se triplicó con creces entre 2019 y 2024.

NOTA7.: Los aranceles monetarios y no monetarios son dos tipos distintos de barreras comerciales que los gobiernos utilizan para regular las importaciones y exportaciones. El presidente Trump está contrarrestando ambos mediante aranceles recíprocos para proteger a los trabajadores estadounidenses.

V- LA REGLA DE ORO PARA SU ERA DORADA:

El acceso al mercado estadounidense es un privilegio, no un derecho.

1-Estados Unidos ya no se relegará a un segundo plano en materia de comercio internacional a cambio de promesas vacías.

2-Los aranceles recíprocos son una de las principales razones por las que los estadounidenses votaron por el presidente Trump; fueron una piedra angular de su campaña desde el principio.

3-Estos aranceles son fundamentales para el plan del presidente Trump de revertir el revés económico causado por las políticas de dispendio clientelar y monetario

4-Esto se basa en su agenda económica más amplia de competitividad energética, recortes de impuestos, cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social y desregulación para impulsar la prosperidad estadounidense.

VI- LOS ARANCELES SI FUNCIONAN:

Diversos estudios han demostrado repetidamente que los aranceles pueden ser una herramienta eficaz para reducir o eliminar las amenazas que perjudican la seguridad nacional de EE. UU. y alcanzar objetivos económicos y estratégicos. Veamos:

1-Un estudio de 2024 sobre los efectos de los aranceles del presidente Trump durante su primer mandato concluyó que estos «fortalecieron la economía estadounidense» y «condujeron a una relocalización significativa» en industrias como la manufactura y la producción de acero.

2-Un informe de 2023 de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., que analizó los efectos de los aranceles de las Secciones 232 y 301 sobre más de 300 000 millones de dólares en importaciones estadounidenses, concluyó que los aranceles redujeron las importaciones procedentes de China y estimularon eficazmente una mayor producción estadounidense de los bienes gravados, con efectos muy leves en los precios.

3-Según el Instituto de Política Económica, los aranceles implementados por el presidente Trump durante su primer mandato «claramente no mostraron correlación con la inflación» y solo tuvieron un efecto temporal en los niveles generales de precios. Un análisis del Atlantic Council concluyó que “los aranceles crearían nuevos incentivos para que los consumidores estadounidenses compren productos fabricados en Estados Unidos”.

4-La exsecretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, afirmó el año pasado que los aranceles no aumentan los precios: “No creo que los consumidores estadounidenses experimenten un aumento significativo en los precios que enfrentan”.

5-Un análisis económico de 2024 concluyó que un arancel global del 10% generaría un crecimiento de la economía de 728 000 millones de dólares, crearía 2,8 millones de empleos y aumentaría los ingresos reales de los hogares en un 5,7 %.

FUENTE: Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security – The White House