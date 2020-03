El mundo en cuarentena mientras el planeta respira

Nadie se imaginó que todo esto pasaría , todos miramos de manera relajada el primer caso en Wuhan (China) ; los países de occidente donde esto ha desbordado los sistemas sanitarios , nunca se imaginaron que el virus era tan terrible ; países como España e Italia ya rondan las mil muertes al día como consecuencia del COVID-19 , y como siempre en todas las guerras los más vulnerables son las primeras víctimas ; y digo guerra porque esto es lo más parecido a una guerra que he visto , con la salvedad que no se ha disparado una sola bala y tu principal enemigo es un ser humano que se te acerca a menos de dos metros de distancia… ¿Cómo nos cambiaron nuestra manera de vivir en tan poco tiempo?

De modo que, presos en nuestros hogares donde el lugar más acogedor se está volviendo insoportable, donde las cuatro paredes parecen multiplicarse y el aislamiento social parece ser lo más sensato para no enfermar o tal vez morir. Las calles parecen un poema inspirado en una hoja de papel en blanco; las reuniones sociales ya no se ven más que por un teléfono celular; los abrazos son el producto más escaso, aún más que el papel de baño en el supermercado.

Los seres humanos, los que nos hemos encargado de destruir nuestro propio planeta, en esta ocasión le estamos dando un respiro, los arboles ya no temen la tala indiscriminada; las aves vuelan campantes y tranquilas pues no hay quien las cace; ya los ríos están descansando de los granceros inconscientes; los combustibles tienen el precio más bajo que en mucho tiempo, sin embargo nadie los consume , a los neumáticos de los automóviles se les sale el aire por el desuso , ya no contaminamos tanto nuestro medioambiente; los ricos y altos cargos políticos que perdieron la perspectiva de que también son humanos , hoy tienen el mismo miedo a morir que yo. Mis condolencias a los familiares que han perdido un ser querido y a mantenernos unidos y solidarios que de esta saldremos fortalecidos y más temprano que tarde.

Mientras el mundo está en cuarentena el planeta respira…