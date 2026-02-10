135 MM vieron a Bad Bunny de forma directa

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

California.

La noche del Super Bowl volvio´ a confirmar que el espectáculo deportivo más visto en Estados Unidos es también un espejo cultural del país. Bajo las luces de Levi’s Stadium, Bad Bunny apareció vestido de blanco, como si entrara a un templo donde la mu´sica latina seri´a protagonista. Lo que siguió no fue solo un concierto: fue una declaración de identidad frente a más de 135 millones de espectadores, según cifras preliminares reporta CBS News.

Mientras el artista puertorriqueño transformaba el campo en un paisaje caribeño —palmas, caña de azúcar y banderas ondeando—, en internet se desarrollaba otra narrativa. El “All-American Halftime Show” de Turning Point USA, transmitido en YouTube y encabezado por Kid Rock, alcanzo´ 6.1 millones de espectadores concurrentes, mostrando que la conversacio´n cultural del país ya no ocurre en un solo escenario, sino en mu´ltiples pantallas.

La distancia entre ambas audiencias no solo mide popularidad; también revela un momento de transición demográfica y simbólica en Estados Unidos.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista en cantar principalmente en español durante el halftime del evento más visto del país. Desde “Tití Me Preguntó” hasta “NUEVAYoL,” el cantante conectó generaciones.