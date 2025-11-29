Tragedia en el Congo: naufragio deja al menos 20 muertos y múltiples desaparecidos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 20 personas han muerto y varias permanecen desaparecidas después de que un barco volcara en el noroeste de la República Democrática del Congo, según residentes locales.

El bote, que volcó el jueves en el lago Maï-Ndombe, transportaba pasajeros hacia la capital, Kinshasa. Entre ellos se encontraba un diácono católico recién ordenado, según un comunicado de la Diócesis local el viernes.

Emmanuel Bola, residente de la cercana ciudad de Inongo, dijo a The Associated Press por teléfono el sábado que la embarcación viajaba desde la ciudad de Kiri hacia la capital, Kinsasa, cuando volcó entre las aldeas de Bobeni y Lobeke alrededor de las 8:00 de la noche del jueves.

El gobierno congoleño no ha publicado un número oficial de muertos. Kevani Nkoso, el gobernador de la provincia de Maï-Ndombe, dijo en la televisión nacional que “estamos esperando detalles de los equipos desplegados en el campo para determinar el número de personas fallecidas y el número de sobrevivientes”.

El vuelco de botes se está volviendo cada vez más frecuente en esta nación de África central, debido a un incremento en el número de personas que están cambiando el viaje a través de las pocas carreteras disponibles por el uso de embarcaciones de madera más baratas que se desmoronan bajo el peso de los pasajeros y sus mercancías.

En estos viajes, los chalecos salvavidas son escasos y las embarcaciones suelen estar sobrecargadas.

Muchos de los botes también viajan de noche, lo que complica los esfuerzos de rescate y causa que muchos cuerpos a menudo no sean encontrados.

A principios de este mes, un vuelco dejó 64 desaparecidos.

En septiembre, al menos 193 personas murieron en el noroeste de Congo en dos tragedias de barcos separadas, que los medios estatales atribuyeron a “carga inadecuada y navegación nocturna”.