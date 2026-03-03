Los 3 motivos por los que EE.UU. cambió Anthropic por OpenAI

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las agencias federales dejar de usar la tecnología de la empresa Anthropic, en medio de un conflicto por el acceso a su modelo de inteligencia artificial Claude.

Posteriormente, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, anunció que la empresa tecnológica alcanzó un acuerdo con el Departamento de Guerra para que sus modelos de inteligencia artificial (IA) puedan ser usados en redes clasificadas.

¿Cuáles son los motivos por los que EE.UU. cambió Anthropic por OpenAI?

1. Control sobre el uso de la IA

Anthropic se negó a ceder el uso completo de Claude al Departamento de Guerra, asegurando que su tecnología no sea empleada en armas autónomas ni en espionaje de ciudadanos estadounidenses. La empresa buscaba garantías de que su IA no se utilizara para fines que violaran su ética, mientras que el Pentágono pretendía aplicarla en “todos los casos de uso legal”.

2. Ideología y seguridad nacional

Trump calificó a Anthropic como una empresa de “la izquierda radical” y ordenó el cierre inmediato de todos los contratos federales con la compañía, iniciando un periodo de transición de seis meses para retirar la tecnología de las agencias gubernamentales.

3. Precedentes de uso estratégico

Claude había sido empleada, por ejemplo, en la planificación de la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero. Esto demuestra la relevancia de la IA en operaciones de seguridad nacional y la necesidad de controlar cómo se utiliza.

Empleados de empresas como Google, Amazon y Microsoft mostraron su apoyo a la postura de Anthropic, mientras la disputa marca un giro en la preferencia del Gobierno estadounidense hacia OpenAI para sus necesidades de inteligencia artificial en aplicaciones críticas.