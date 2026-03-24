Accidente aéreo en Colombia: suben las victimas mientras sigue la búsqueda de desaparecidos

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El número de muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 68 tras el hallazgo sin vida este martes de dos de los cuatro desaparecidos, informó el alcalde de ese municipio, Luis Emilio Bustos.

"Nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal", dijo Bustos en una entrevista con la emisora Blu Radio.

El mandatario local explicó que los cuerpos hallados corresponden a dos de los militares dados por desaparecidos tras el accidente, por lo que aún quedarían otros dos por ubicar.

El accidente dejó inicialmente 66 muertos, 57 heridos, cuatro desaparecidos y una persona ilesa, según el balance entregado anoche por las Fuerzas Militares, cifras que han ido cambiando a medida que avanzan las labores de búsqueda e identificación.

La aeronave, de matrícula FAC 1016, transportaba a 128 personas entre militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía cuando se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del sur del país.

Las labores de rescate continúan con apoyo de las Fuerzas Militares y organismos de socorro, en un área de difícil acceso donde las condiciones geográficas han complicado la localización de los desaparecidos.

Entretanto, los heridos son atendidos en hospitales de Bogotá y otras ciudades, a donde fueron trasladados por vía aérea debido a la limitada capacidad hospitalaria de Puerto Leguízamo.

En ese sentido, el Hospital Militar Central, en Bogotá, informó este martes de que han sido ingresados 24 pacientes heridos en el accidente, entre ellos uno de los rescatistas que se encontraban en la zona.

Las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la investigación para determinar las causas del accidente, del que el Ministerio de Defensa descartó que haya sido producido por un atentado de las disidencias de las FARC que operan en la zona. EFE