Cine y Tv
Adiós a Dee Freeman: los papeles que marcaron su carrera
Entre sus trabajos en pantalla figuran apariciones en series como Shameless, NCIS: Los Angeles y The Young and the Restless. Además, protagonizó la comedia satírica Pretty the Series entre 2010 y 2015.
El mundo del cine y la televisión está de luto. La actriz Dee Freeman, conocida por producciones como Sistas, falleció “pacíficamente” el 2 de abril tras una lucha contra el cáncer, informó su familia.
De acuerdo con el medio Variety, Freeman nació en Luisiana en 1959 y tuvo un camino poco convencional hacia la actuación. Tras finalizar la secundaria, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una experiencia que marcó su disciplina y resiliencia, cualidades que luego trasladó a su carrera artística.
Luego de su servicio militar, inició en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, donde construyó una trayectoria con participaciones en diversas producciones.
Entre sus trabajos en pantalla figuran apariciones en series como Shameless, NCIS: Los Angeles y The Young and the Restless. Además, protagonizó la comedia satírica Pretty the Series entre 2010 y 2015.
El Mundo
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Merilenny Mueses
Papeles que marcaron su carrera
- Pretty the Series (2010–2015): Interpretó a Ribina Champán durante 24 episodios.
- NCIS: Los Angeles – Temporada 12, episodio 1. Personaje: Leona.
- Brothers & Sisters – Temporada 5, episodio 21. Personaje: Kate Lawson.
- Dexter – Temporada 3, episodio 7. Personaje: Mrs. Owens.
- Bones – Temporada 4, episodio 3. Personaje: Sgt. Frances Diamond.
- My Wife and Kids. Personaje: Peaches.
- Crossing Jordan – Temporada 4, episodio 15. Personaje: Adelle Mathews.