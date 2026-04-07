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Adiós a Dee Freeman: los papeles que marcaron su carrera

Entre sus trabajos en pantalla figuran apariciones en series como Shameless, NCIS: Los Angeles y The Young and the Restless. Además, protagonizó la comedia satírica Pretty the Series entre 2010 y 2015.

Dee Freeman en la tercera edición de los Indie Soap Awards el 21 de febrero de 2012 en la ciudad de Nueva York. Wendell Teodoro/WireImage

Dee Freeman en la tercera edición de los Indie Soap Awards el 21 de febrero de 2012 en la ciudad de Nueva York. Wendell Teodoro/WireImage

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El mundo del cine y la televisión está de luto. La actriz Dee Freeman, conocida por producciones como  Sistas, falleció “pacíficamente” el 2 de abril tras una lucha contra el cáncer, informó su familia.

De acuerdo con el medio Variety, Freeman nació en Luisiana en 1959 y tuvo un camino poco convencional hacia la actuación. Tras finalizar la secundaria, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una experiencia que marcó su disciplina y resiliencia, cualidades que luego trasladó a su carrera artística.

Luego de su servicio militar, inició en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, donde construyó una trayectoria con participaciones en diversas producciones.

Entre sus trabajos en pantalla figuran apariciones en series como Shameless, NCIS: Los Angeles y The Young and the Restless. Además, protagonizó la comedia satírica Pretty the Series entre 2010 y 2015.

Papeles que marcaron su carrera

  • Pretty the Series (2010–2015): Interpretó a Ribina Champán durante 24 episodios.
  • NCIS: Los Angeles – Temporada 12, episodio 1. Personaje: Leona.
  • Brothers & Sisters – Temporada 5, episodio 21. Personaje: Kate Lawson.
  • Dexter – Temporada 3, episodio 7. Personaje: Mrs. Owens.
  • Bones – Temporada 4, episodio 3. Personaje: Sgt. Frances Diamond.
  • My Wife and Kids. Personaje: Peaches.
  • Crossing Jordan – Temporada 4, episodio 15. Personaje: Adelle Mathews.
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