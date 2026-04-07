Adiós a Dee Freeman: los papeles que marcaron su carrera

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El mundo del cine y la televisión está de luto. La actriz Dee Freeman, conocida por producciones como Sistas, falleció “pacíficamente” el 2 de abril tras una lucha contra el cáncer, informó su familia.

De acuerdo con el medio Variety, Freeman nació en Luisiana en 1959 y tuvo un camino poco convencional hacia la actuación. Tras finalizar la secundaria, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una experiencia que marcó su disciplina y resiliencia, cualidades que luego trasladó a su carrera artística.

Luego de su servicio militar, inició en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, donde construyó una trayectoria con participaciones en diversas producciones.

Entre sus trabajos en pantalla figuran apariciones en series como Shameless, NCIS: Los Angeles y The Young and the Restless. Además, protagonizó la comedia satírica Pretty the Series entre 2010 y 2015.

Papeles que marcaron su carrera