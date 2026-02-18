Llamado
La advertencia de una ONG internacional sobre "estigmatización" por reto viral “therian” en redes
Según la ONG, este abordaje mediático no solo carece de evidencia suficiente, sino que además puede generar un efecto contraproducente
La ONG internacional, Tejiendo Redes de Infancia, advirtió sobre los riesgos de estigmatización y violencia digital vinculados a la reciente viralización de los “therians” en redes sociales, e instó a evitar respuestas punitivas o alarmistas que puedan vulnerar derechos de adolescentes.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización señaló que, en semanas recientes, el fenómeno escaló en plataformas digitales y fue instalado como “noticia” a través de distintas notas de prensa que alertan a personas adultas sobre supuestas afectaciones a la salud mental adolescente.
Tejiendo Redes de Infancia es un proyecto iniciado en 2016 en América Latina y el Caribe que busca fortalecer y consolidar una plataforma regional de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa es cofinanciada por la Unión Europea, la Asociación Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y Save the Children.
Según la ONG, este abordaje mediático no solo carece de evidencia suficiente, sino que además puede generar un efecto contraproducente: “El principal riesgo es la estigmatización y la violencia digital que se activa cuando la conversación pública reduce a adolescentes a ‘moda’ o ‘patología’”, indicó la entidad.
Tejiendo Redes de Infancia subrayó que este tipo de narrativas habilita olas de burla y hostilidad en entornos digitales, exponiendo a chicas y chicos a situaciones de discriminación y acoso. En ese sentido, advirtió que las respuestas institucionales basadas en sanciones generalizadas o en la exposición pública de estudiantes pueden agravar el problema.
La organización remarcó que están en juego derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, a la integridad personal, a la participación y a la vida cultural en línea. Por ello, llamó a familias, escuelas, medios de comunicación y autoridades a promover enfoques basados en la escucha, la información responsable y la protección integral de derechos.
La entidad instó a priorizar el acompañamiento y el diálogo con adolescentes, evitando la difusión de contenidos que alimenten el pánico moral o la criminalización de expresiones juveniles en el entorno digital.