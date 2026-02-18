La advertencia de una ONG internacional sobre "estigmatización" por reto viral “therian” en redes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ONG internacional, Tejiendo Redes de Infancia, advirtió sobre los riesgos de estigmatización y violencia digital vinculados a la reciente viralización de los “therians” en redes sociales, e instó a evitar respuestas punitivas o alarmistas que puedan vulnerar derechos de adolescentes.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización señaló que, en semanas recientes, el fenómeno escaló en plataformas digitales y fue instalado como “noticia” a través de distintas notas de prensa que alertan a personas adultas sobre supuestas afectaciones a la salud mental adolescente.

Tejiendo Redes de Infancia es un proyecto iniciado en 2016 en América Latina y el Caribe que busca fortalecer y consolidar una plataforma regional de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa es cofinanciada por la Unión Europea, la Asociación Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y Save the Children.

Según la ONG, este abordaje mediático no solo carece de evidencia suficiente, sino que además puede generar un efecto contraproducente: “El principal riesgo es la estigmatización y la violencia digital que se activa cuando la conversación pública reduce a adolescentes a ‘moda’ o ‘patología’”, indicó la entidad.

Tejiendo Redes de Infancia subrayó que este tipo de narrativas habilita olas de burla y hostilidad en entornos digitales, exponiendo a chicas y chicos a situaciones de discriminación y acoso. En ese sentido, advirtió que las respuestas institucionales basadas en sanciones generalizadas o en la exposición pública de estudiantes pueden agravar el problema.

La organización remarcó que están en juego derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, a la integridad personal, a la participación y a la vida cultural en línea. Por ello, llamó a familias, escuelas, medios de comunicación y autoridades a promover enfoques basados en la escucha, la información responsable y la protección integral de derechos.

La entidad instó a priorizar el acompañamiento y el diálogo con adolescentes, evitando la difusión de contenidos que alimenten el pánico moral o la criminalización de expresiones juveniles en el entorno digital.