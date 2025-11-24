Más aerolíneas cancelan vuelos hacia Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Aerolíneas internacionales continuaban el domingo sumándose a la cancelación de vuelos hacia Venezuela, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riegos de volar sobre la nación sudamericana.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Marisela de Loaiza, confirmó a The Associated Press que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, al tiempo que la aerolínea Turkish anunció el domingo una suspensión del 24 al 28 noviembre.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que “ejerzan precaución” al volar sobre Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país sudamericano.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) admitió ese mismo día que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo. El gremio instó a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.