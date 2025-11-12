Las aerolíneas de EEUU han cancelado más 9 mil vuelos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Washington. AP.

Las aerolíneas han cancelado más de 9,000 vuelos en Estados Unidos desde que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó recortes de vuelos a finales de la semana pasada, principalmente para aliviar la demanda en las torres de control que están con poco personal durante el cierre del gobierno federal.

Aunque parece que el gobierno se está moviendo para reabrir en próximos días, las interrupciones en aeropuertos, las cancelaciones de vuelos y pérdidas económicas no desaparecerán de inmediato.

Así es como la red de viajes aéreos está siendo impactada:

Los vuelos siguen interrumpidos mientras el cierre se acerca a su fin. Otros 1,200 vuelos comerciales fueron cancelados ayer, ya que la FAA aumentó su objetivo de reducir los vuelos domésticos en los aeropuertos más concurridos del país al 6%, frente a un recorte inicial del 4% en esos 40 aeropuertos. Sin embargo, las cancelaciones hasta ahora el martes han sido menos que en los últimos días.

La FAA no ha establecido un cronograma sobre cuándo terminarán las reducciones de vuelos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dice que los recortes no desaparecerán hasta que las medidas de seguridad mejoren y los niveles de personal se estabilicen en las instalaciones de control de tráfico aéreo. Y los recortes aumentarán al 10% el viernes.