Afirma el papa León XIV “unos pocos tiranos destruyen el mundo”

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Bamenda (Camerún).- EFE

León XIV cargó ayer, jueves, contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, en un encuentro por la paz en Bamenda, una región en guerra civil desde hace una década. "¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!”, lamentó el pontífice en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar hoy esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6,500 muertos y más de 500,000 desplazados.

Según la ONU, 1.8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitan ayuda humanitaria, mientras que unos 250,000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas debido al conflicto. El pontífice estadounidense elogió que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz y exclamó- "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!".

“Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar".