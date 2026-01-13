El alcalde NY designa a un dominicano en un cargo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, designó ayer, lunes, al exlegislador y actual director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Autónomos Rafael Espinal, de origen dominicano, nuevo comisionado de la Oficina de Medios y Entretenimiento, con la agenda de que la ciudad siga siendo un lugar donde artistas y creativos puedan vivir y trabajar.

“No se puede contar la historia de Nueva York sin los artistas que la han forjado”, afirmó el alcalde, de 34 años.

Mamdani, que juró al cargo el 1 de enero, continúa formando su equipo de trabajo y este lunes, acudió a un estudio de grabación en Brooklyn -el hogar del nuevo comisionado- para hacer el anuncio sobre la agencia encargada de trabajar con los estudios de producción para facilitar su trabajo en la ciudad así como con los sindicatos. “Queremos que Nueva York trace un camino donde la ciudad, conocida en todo el mundo por sus aportaciones culturales, también sea conocida como el lugar donde el gobierno demostró su papel fundamental en el fomento de la imaginación creativa”, indicó.

Mamdani expresó su deseo de que su Gobierno marque el comienzo “de una era dorada de la expresión neoyorquina, que todos podamos disfrutar y permitirnos, ya sea viéndola o creándola".

El alcalde reconoció no obstante que la crisis del costo de la vida está alejando a los artistas de la ciudad. “Es una pérdida que no podemos permitirnos”, dijo y destacó que el Ayuntamiento está abordando la crisis del costo de vida para que los artistas puedan “criar a sus hijos aquí, puedan permitirse estudios y casas aquí, y puedan tomar autobuses rápidos y gratuitos para ir a los rodajes aquí". Afirmó que como comisionado, Espinal, de 41 años, apoyará a los artistas. “Ha liderado esta labor a nivel nacional, luchando por los derechos y la protección de los trabajadores independientes, y traerá esa lucha aquí”, aseguró. Indicó además que el nombre de Rafael “es sinónimo de una defensa feroz, de amor por esta ciudad y de compromiso de ayudar a aquellos que con demasiada frecuencia son olvidados por nuestra política.”

Espinal fue asambleísta estatal del 2011 al 2013, concejal de la ciudad del 2014 al 2020, año en que renunció para liderar el Sindicato de Trabajadores Autónomos.