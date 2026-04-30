Alerta sobre deterioro se vive en Haití

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Nueva York. EFE.

Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó ayer del “grave deterioro” de la situación humanitaria en Haití y pidió a los responsables políticos estadounidenses que amplíen las protecciones migratorias para los ciudadanos de ese país, en el contexto de un caso que examina el Tribunal Supremo sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La posible revocación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump podría sentar un precedente para todos los beneficiarios del programa, según MSF, que advierte igualmente de que el aumento de la violencia de grupos armados, el colapso de servicios básicos y la crisis sanitaria “hacen que el país no sea seguro para retornos forzados". “Haití se ha convertido en un lugar mucho más peligroso para vivir, trabajar o recibir atención médica”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de MSF EU. Más 350,000 haitianos residen actualmente en Estados Unidos bajo el TPS, programa humanitario.