Alex Méndez domina las encuestas para la alcaldía de Paterson, EE.UU.

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

New York.- La firma encuestadora Empresa Intercomunicaciones S.A., con experiencia en estudios de opinión pública en el ámbito político, realizó un levantamiento en la ciudad de Paterson, New Jersey, durante los días 17, 18 y 19 de abril de 2026, con el objetivo de medir la intención de voto de cara a las próximas elecciones municipales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el candidato Alex Méndez lidera la preferencia electoral con un 58% del apoyo ciudadano. Le sigue el actual alcalde André Sayegh con un 32%, mientras que Mike Jackson registra un 8% y Mohammed Akhtaruzzaman un 2%.

Estos resultados reflejan una tendencia clara en el electorado y han generado un notable incremento en la participación ciudadana, evidenciando un crecimiento sostenido en el respaldo hacia la candidatura de Méndez.

Asimismo, se ha observado un aumento en el interés de los residentes por integrarse al equipo de campaña, fortaleciendo la estructura política de cara a los próximos días.