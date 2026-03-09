América Latina celebra el Día de la Mujer entre reclamos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción América. EFE.

Miles de mujeres se movilizaron ayer en ciudades de Latinoamérica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con marchas, actos oficiales y protestas contra la violencia machista, en jornada marcada por reclamos de igualdad y advertencias sobre posibles retrocesos en los derechos de las mujeres.

La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Bibiana Aído, advirtió que la región atraviesa un momento crítico. “Nunca hemos estado tan cerca de la igualdad de género ni tan cerca de perder lo alcanzado”, afirmó.

México y Centroamérica- marchas contra la violencia En Ciudad de México, miles de mujeres marcharon para denunciar la violencia machista, una de las principales preocupaciones sociales del país.

La movilización reunió a mujeres de distintas generaciones bajo consignas como “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”.

En Ciudad de Guatemala, miles de mujeres marcharon para exigir respeto a sus derechos y fin de violencia y discriminación.

En Ciudad de Panamá, las manifestantes denunciaron la precariedad laboral y la informalidad que enfrentan las mujeres, además de exigir un alto a la violencia machista y los feminicidios.

En Brasil, miles de mujeres marcharon bajo una intensa tormenta para denunciar el aumento de los feminicidios. El país registró 1,568 casos en 2025.

En Asunción, decenas de mujeres marcharon bajo la consigna “Ni precarizadas ni sumisas” para denunciar la brecha salarial, el acoso laboral y la violencia contra las mujeres.

En Santiago de Chile, marcharon bajo la consigna “Ni un paso atrás”, en medio de preocupaciones por posibles retrocesos en derechos reproductivos y políticas de igualdad.

En Argentina, el Gobierno Milei defendió el desmantelamiento de políticas de género impulsadas por administraciones anteriores.