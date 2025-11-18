Arrestan más 130 en redada Carolina, EU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Carolina del Norte, EE.UU. AP

Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron a más de 130 personas durante una redada de fin de semana en la ciudad más grande de Carolina del Norte, informó ayer un funcionario federal, al tiempo que el gobernador advirtió que la represión “fomenta el miedo”.

El gobierno del presidente Donald Trump ha convertido a Charlotte, una ciudad demócrata de aproximadamente 950,000 habitantes, en el objetivo más reciente de su batida migratoria para, según el gobierno, combatir crimen, a pesar de objeciones de autoridades locales.