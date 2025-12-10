Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Arrestan dos hombre por explotación infantil en Puerto Rico

Imagen referencial de explotación infantil

EFE

San Juan.- EFE

La Fiscalía Federal de Puerto Rico informó ayer, martes, de que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía arrestaron hace unos días a dos hombres de 27 y de 67 años, por cargos penales relacionados con conductas de explotación infantil, en dos hechos separados.

“Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los depredadores de menores, incluidos los acusados en estos casos, y a proteger a nuestros niños”, aseveró en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo a los documentos judiciales, el 4 de diciembre el Grupo de Trabajo contra los Delitos contra Menores de Puerto Rico (PRCACTF, en inglés), dirigido por la HSI, detuvo a José Antonio Maestre de 27 años, oriundo de Carolina, un municipio ubicado en el norte del archipiélago. 

