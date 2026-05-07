Aseguran US$2 millones para llevar internet alta velocidad al Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El congresista Ritchie Torres D-15 anunció este lunes una inversión federal de dos millones de dólares para expandir el acceso a internet de alta velocidad a los residentes de bajos ingresos en El Bronx, entre ellos miles de dominicanos, en un esfuerzo por reducir la persistente brecha digital en la comunidad.

El anuncio se realizó junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani; la comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, Dina Levy; el presidente y director ejecutivo de The New York Public Library, Anthony W. Marx.

Los fondos, asegurados por Torres, como parte del financiamiento federal para proyectos comunitarios del año fiscal 2026, permitirán llevar conectividad de banda ancha a más de 2,000 apartamentos en decenas de edificios durante los próximos dos años.

El proyecto contempla trabajos de microzanjas, instalación de equipos en azoteas y acceso directo a internet dentro de cada unidad residencial.

“El acceso a internet no es un lujo, es una necesidad básica en el mundo moderno”, expresó Torres. “En 2026, estar desconectado significa quedar fuera de oportunidades educativas, laborales y sociales. Esta inversión cambiará esa realidad para miles de familias en el sur del Bronx”.

Por su parte, el alcalde Mamdani destacó la importancia de garantizar conectividad para todos los neoyorquinos.

“El acceso a internet permite encontrar empleo, acceder a servicios y mantenerse conectado con la ciudad. Esta inversión es clave para construir una ciudad más equitativa”, afirmó.

De acuerdo con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, cerca del 40% de los hogares en el Bronx no cuenta con acceso a internet en casa, lo que evidencia la urgencia de iniciativas como el programa “Neighborhood Internet”, que ofrecerá acceso gratuito a residentes de viviendas asequibles.

La comisionada Levy subrayó que el objetivo es asegurar que los inquilinos de bajos ingresos no queden rezagados. “Cuando construimos viviendas asequibles, también debemos garantizar acceso a herramientas esenciales como el internet”, indicó.

La The New York Public Library será un socio clave en la implementación del proyecto, reforzando su misión de ampliar el acceso a la información y oportunidades digitales.

Esta inversión forma parte de más de US$18 millones en fondos federales que Torres aseguró para el Bronx en 2026, incluyendo mejoras en complejos de vivienda como Patterson Houses, Concourse Village y otros desarrollos residenciales.

Con este anuncio, las autoridades buscan no solo conectar hogares, sino también abrir nuevas oportunidades económicas, educativas y sociales para miles de residentes históricamente desatendidos en el Bronx.

El evento tuvo lugar en el 355 de la calle 165 Este, en el sur del condado, donde viven familias que se beneficiarán directamente de la iniciativa.