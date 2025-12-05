Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Asfura pasa a liderar conteo en Honduras

Nasry Asfura. Fuente externa

TEGUCIGALPA.- AP

El candidato conservador Nasry Asfura encabezaba el jueves la elección presidencial en Honduras con una ligera ventaja de apenas 22,748 votos sobre el también conservador Salvador Nasralla , mientras el país centroamericano seguía expectante al desenlace del concurso.

Los resultados preliminares otorgan a Asfura, del Partido Nacional, el 40.24% de los sufragios frente al 39.42% de Nasralla, del Partido Liberal, tras escrutarse el 86,24% de las actas. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con un 19.32% de respaldo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un máximo de 30 días para emitir una declaración final sobre el ganador de los cómics.

Los dos candidatos —que se han alternado a la cabeza del conteo— han respetado el llamado del órgano electoral de no declararse.

