Así celebró el mundo el Día del Trabajador 2026

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El 1 de mayo de 2026, millones de personas en distintos países conmemoraron el Día Internacional del Trabajador, una fecha que recuerda las luchas obreras del siglo XIX y que hoy sigue siendo símbolo de reivindicación, protesta y celebración.

Protestas y movilizaciones

En Europa, ciudades como París, Lyon y Estambul fueron escenario de marchas multitudinarias contra la inflación y el alto costo de vida. En algunos puntos se registraron enfrentamientos con la policía, reflejo de la tensión social que atraviesa la región.

En Asia, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron en Filipinas, Corea del Sur y Pakistán. En Manila, se quemó una efigie del presidente estadounidense Donald Trump como protesta contra las políticas económicas globales.

En Estados Unidos, el movimiento May Day Strong convocó huelgas y protestas bajo el lema “Workers Over Billionaires”, reclamando equidad económica y justicia para los trabajadores migrantes.

En América Latina, países como Brasil, Argentina y México vivieron marchas sindicales en defensa de los derechos laborales y contra la precarización del empleo.

Gestos culturales y simbólicos

La jornada también tuvo un carácter festivo y cultural. En ciudades como Madrid, Nueva York y Chicago, las plazas se llenaron de actividades artísticas y homenajes a la memoria obrera.

Incluso el mundo digital se sumó: Google dedicó un doodle especial a los trabajadores, ilustrando médicos, plomeros, repartidores, soldadores y jardineros en su logo, como reconocimiento a quienes sostienen la vida cotidiana.

Origen y vigencia

El Día del Trabajador tiene sus raíces en la huelga de Chicago de 1886, que exigía la jornada laboral de ocho horas y derivó en el histórico Motín de Haymarket. Aunque en Estados Unidos se celebra oficialmente el Labor Day en septiembre, el 1 de mayo sigue siendo una fecha de movilización para sindicatos y comunidades migrantes.