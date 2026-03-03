Atacan embajada de EEUU en Riad: lo último de la guerra de Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

En la tercera noche de guerra contra Irán y sus aliados, Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con drones después del que Washington pidieran a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio.

A lo largo de la noche, se han sucedido bombardeos cruzados entre Israel e Irán, así como ataques de Teherán contra los países aliados de Estados Unidos y también una nueva ofensiva israelí contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras claves del grupo chií Hizbulá.

Esto es lo último en la guerra contra Irán:

Ataque con drones contra la embajada de EE.UU. en Riad

- El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "pronto" se descubrirá cuál será su represalia por el ataque con drones contra la embajada.

-El Departamento de Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad.

- La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel. Catar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran e Israel informó de que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

La televisión estatal iraní, blanco de bombardeo

- La Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de Teherán fueron blanco de nuevos bombardeos de Israel, que confirmó ataques adicionales contra objetivos pertenecientes al régimen iraní.

- Algunas partes del complejo, situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron en su comunicado que el complejo de IRIB fue utilizado recientemente por las fuerzas del régimen iraní para "impulsar actividades militares bajo la apariencia de actividades civiles".

Israel vuelve a bombardear el sur de Beirut

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chií Hizbulá.

- Medios libaneses, como L'Orient-Le Jour, reportaron explosiones en los suburbios del sur de la ciudad, la misma zona que fue atacada durante la madrugada del lunes.

Rubio: "Los golpes más duros" para Irán "aún están por venir"

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa".

- Rubio, que acudió a la Cámara de Representantes para explicar los motivos de la intervención y hacer frente a la polémica por haber atacado Irán sin haber pedido permiso al Congreso, afirmó que, en última instancia, la intervención estadounidenses pretendía que el régimen de los ayatolás, con quien Washington estaba negociando a cuenta de su programa atómico, no pudiera "tener un programa nuclear".

Bloqueo de petróleo por estrecho de Ormuz

- Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

- Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como 'Athens Nova', "aliado de Estados Unidos", en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.