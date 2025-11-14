Tragedia en Estocolmo: autobús se estrella contra parada, dejando muertos y heridos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

.ESTOCOLMO (AP) — Un autobús de dos pisos se estrelló contra una parada de autobús en Estocolmo el viernes, causando muertos y heridos, informó la policía.

La policía informó que varias personas resultaron heridas, pero no proporcionó información inmediata sobre su número, sexo o edad.

Las autoridades fueron alertadas del accidente a las 15:23 del viernes. El vehículo se estrelló contra la parada de autobús en Valhallavägen, una calle del distrito de Östermalm, en la capital sueca. La zona se encuentra en la parte norte de la ciudad, cerca del Real Instituto de Tecnología.

La policía investiga el accidente como un homicidio involuntario, pero continúa investigando. Aún no se sabe cuál fue la causa.

La agencia de noticias sueca TT informó que la policía confirmó la detención del conductor, quien será interrogado para esclarecer lo sucedido. La parte delantera del autobús presentaba graves daños.

Según informó TT, los servicios de emergencia indicaron que el vehículo —un autobús urbano— no estaba en servicio y no llevaba pasajeros a bordo. El diario citó a Michelle Marcher, portavoz de la región de Estocolmo, quien afirmó que «actualmente tenemos cinco víctimas, dos de ellas con heridas graves, que han sido trasladadas al hospital».

El primer ministro Ulf Kristersson escribió en X que había “recibido la trágica noticia de que varias personas habían muerto y resultado heridas en una parada de autobús… Personas que tal vez iban de camino a casa con sus familiares, amigos o a pasar una noche tranquila en casa”.

Dijo que “aún no conocemos la causa de esto, pero ahora mismo mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familias”.