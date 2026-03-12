Los autores del atentado yihadista contra el Crocus City cumplirán cadena perpetua

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Justicia militar rusa condenó este jueves a cadena perpetua a los cuatro autores del atentado yihadista perpetrado en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que causó 150 muertos.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental dictó esa sentencia contra cuatro ciudadanos tayikos, entre los que figura el principal responsable del más grave acto terrorista cometido en este país desde 2004, Shamsidin Fariduni, supuesto miembro del Estado Islámico (EI), informan las agencias rusas.

También fueron condenados a la máxima pena -Rusia introdujo hace 30 años una moratoria a la pena capital- Dalerdzhon Mirzóyev, Murodali Rachabalizoda y Mujammadsobir Faízov.

Además, de los otros 15 imputados, considerados por la Fiscalía cómplices del atentado, once también recibieron cadena perpetua y los restantes cuatro servirán entre 19 años y once meses, y 22 años y medio.

Los primeros once proporcionaron a los atacantes armamento, munición y dinero, mientras los cuatro últimos alquilaron un apartamento a los autores, además de venderles el coche en el que se dirigieron al lugar del atentado e intentaron posteriormente fugarse.

Además, el tribunal dictaminó que los 19 condenados tendrán que pagar 200 millones de rublos en daños materiales y morales (2,5 millones de dólares) a las víctimas del atentado.

Según la acusación, Fariduni, que había cumplido pena de cárcel en su país por acoso, recibió instrucción en Turquía y fue el encargado de preparar el atentado, al inspeccionar la sala de conciertos y comprar uno de los coches.

Durante el juicio que comenzó en agosto de 2025 los imputados admitieron de manera total o parcial su culpa.

Los cuatro yihadistas adquirieron para el atentado tres fusiles automáticos Kaláshnikov, una pistola Makárov y más de 1.300 cartuchos, con los que acribillaron a los asistentes a un concierto del grupo Picnic, que había congregado a varios miles de personas.

Un número indeterminado de personas murieron en el incendio provocado por las explosiones.

Además de las condenas recibidas, los cuatro tendrán que pagar multas de 990.000 rublos (unos 12.500 dólares).

Según la defensa de los condenados, sus clientes consideran la pena “muy cruel” y piensan recurrirla.

Mientras, el jefe del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, pidió la restauración de la pena de muerte en el país para terroristas y asesinos en serie.

Atentado yihadista contra el Crocus CityFuente externa

El atentado más grave en Rusia desde 2004

Según la investigación, todos los miembros pertenecían a la rama del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), cuya área de operaciones es Afganistán, Pakistán, Rusia, Irán y la India.

Los cuatro autores, ciudadanos de Tayikistán de entre 19 y 32 años, trataron de huir en coche a Ucrania, pero fueron detenidos en la región fronteriza de Briansk.

La oposición, las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente criticaron duramente a las autoridades rusas por centrarse en perseguir a supuestos enemigos del Estado y a los críticos con la guerra en Ucrania, y no garantizar la seguridad de la población.

El presidente Vladímir Putin, acusó inmediatamente a Ucrania de estar detrás del ataque -aunque las fuerzas de seguridad nunca presentaron pruebas-, aduciendo que los islamistas nunca hubieran podido cometer un atentado contra Rusia.

Sin embargo, después se supo que la inteligencia estadounidense advirtió a Moscú sobre la preparación de un atentado por parte del ISIS-K, que posteriormente reivindicó el ataque.

Este fue el atentado más grave cometido en suelo ruso desde el secuestro por parte de un comando checheno de la escuela de Beslán en 2004, en el que murieron 334 personas, más de la mitad niños.