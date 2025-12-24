Autoriza operación expresidente Brasi

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Corte Suprema de Brasil autorizó ayer, martes, que el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido al día siguiente, en plena Navidad, a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados del líder ultraderechista, por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

En su sentencia, el magistrado brasileño determinó que, en su traslado al hospital DF Star de Brasilia el 24 de diciembre, Bolsonaro tiene que ser custodiado “de forma discreta” por agentes de la Policía Federal.

Igualmente exigió que esta institución entre previamente en contacto con la dirección del hospital para definir las condiciones de la hospitalización.

“La Policía Federal tendrá que ofrecer completa vigilancia y seguridad del custodiado durante su estadía, así como del hospital, y mantener equipos de turno”, asegura De Moraes en su sentencia.

Para ello, agrega, la institución tendrá que garantizar seguridad y fiscalización 24 horas por día con al menos dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital y de otros equipos dentro y fuera del centro médico. Moraes prohibió el ingreso a la habitación del líder ultraderechista de computadores, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico.